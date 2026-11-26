Virginia Alonso - PODEMOS NAVARRA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Navarra se ha desplazado a la Ribera en el penúltimo día de campaña electoral, visitando localidades como Marcilla, Villafranca, Cascante, Cintruénigo y Tudela.

Entre sus reivindicaciones, la formación plantea llevar al Congreso la finalización del contrato de uso de las Bardenas como polígono de entrenamiento militar y trabajar para reconvertir este espacio, "recuperándolo para el cultivo, las especies que lo habitan y la actividad ganadera", según ha señalado la candidata al Congreso Virginia Alonso.

"En Podemos llevamos años defendiendo que la 'cultura de la paz' exige no solo políticas de concienciación, sino reducir los miles de millones de euros destinados a la compra de armamento, y acabar con espacios en los que se ensaya la guerra y se prueban armas que después se utilizan en conflictos armados, con consecuencias devastadoras para cientos de miles de personas, como ocurre en Palestina, Ucrania y otros lugares del mundo", ha expresado Alonso.

La formación considera que "no tiene sentido hablar de paz mientras se mantienen infraestructuras destinadas a preparar y perfeccionar la maquinaria de guerra".

"No queremos que nuestra tierra sea un campo de pruebas de armas asesinas. Queremos que las Bardenas sean un espacio para la vida, para recuperar la actividad agrícola y ganadera, proteger la biodiversidad y cuidar nuestro territorio", ha añadido.

La paz, ha subrayado, "también se construye decidiendo qué usos damos a nuestra tierra y poniendo los recursos públicos al servicio de las personas, no de la guerra".