Policía Foral advierte de un grupo especializado en el robo de viviendas unifamiliares en la Comarca de Pamplona

Se han recibido denuncias por robos en nueve viviendas de Olaz, Beriáin, Artica, Badostáin y Gorraiz

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral, a través de la Brigada de Análisis e Inteligencia, ha detectado la presencia de un grupo organizado especializado en el robo en interior de viviendas en zonas residenciales de la Comarca de Pamplona.

Por tal motivo se ha divulgado una alerta preventiva a todos los cuerpos de policía de Navarra, al objeto de intensificar la vigilancia sobre viviendas unifamiliares de la Comarca de Pamplona.

La Policía Foral ha recibido e investiga nueve denuncias por robos en nueve viviendas de Olaz, Beriáin, Artica, Badostáin y Gorraiz. El modo de acceso más habitual es, en las viviendas unifamiliares, acceder por las ventanas o puertas secundarias de las plantas bajas o mediante escalo por las ventanas de la primera planta, ha explicado en un comunicado.

Unido a que los meses de octubre y noviembre son meses especialmente propicios para que grupos especializados aprovechen el atardecer para cometer los actos delictivos, la Policía Foral ha realizado una serie de recomendaciones preventivas, entre ellas avisar a la policía, a través del 112, ante la presencia de cualquier persona extraña y a tomar nota de cualquier cosa o vehículo que parezca sospechoso.

Igualmente, ha recomendado exteriorizar que la casa está ocupada por sus moradores, iluminando la entrada, con una luz encendida en el interior, ropa tendida o no cerrando todas las persianas, por ejemplo.

Aconseja, además, que no se deje dinero ni objetos valiosos en el domicilio o dejarlos en un lugar seguro, cerrar completamente las ventanas que den a "lugares ocultos o más desprotegidos (patios interiores, calles poco concurridas, etc.)", cerrar la puerta siempre usando la llave, no sólo con el resbalón "pues así puede abrirse fácilmente"; y reforzar mediante un sistema de seguridad adecuado la protección de la vivienda.