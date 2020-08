Policía Foral detiene este a cinco personas e investiga a cinco conductores este fin de semana por distintos delitos

Los agentes han atendido 19 requerimientos por posibles incumplimientos relacionados con el Covid-19

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido este fin de semana a cinco personas por la comisión de diferentes delitos. También se investiga a cinco conductores por delitos contra la seguridad vial.

Tres de las detenciones se han producido en Tudela, dos por robo con fuerza y otra por malos tratos en el ámbito familiar; otra se ha producido en Los Arcos por amenazas en el centro de salud a personal médico y daños; y la última ha sido en Pamplona por un delito contra la indemnidad sexual.

Por otro lado, patrullas de tráfico de la Policía Foral han instruido diligencias al juzgado en cinco delitos contra la seguridad vial. En Valtierra (N121) se investiga a un conductor por falsedad documental al mostrar una pegatina de ITV que no se corresponde al vehículo.

En Pamplona (Avda. Marcelo Celayeta) ha sido imputado un varón por conducir bajo los efectos de las drogas. En Zizur Mayor (c/Paternáin) la Policía Municipal ha puesto a disposición de la Policía Foral a un conductor que se negó a realizar las pruebas de alcoholemia. En Berrioplano (c/Ntra. Sª. Purificación) ha sido imputado el conductor de una pala excavadora por tasa de alcoholemia y después de chocar contra varios vehículos. Y en Lumbier (c/Extramuros), un joven por etilometría de índole penal tras sufrir un accidente.

Además se han realizado diligencias en quince accidentes de tráfico, seis con heridos ocurridos en Sangüesa (dos heridos tras chocar contra una valla), Tajonar (una colisión con un herido), Elizondo (caída motorista), Olabe (colisión), Valtierra (caída motociclista) y Badostáin (caída ciclista), ha detallado en un comunicado la Policía Foral.

19 REQUERIMIENTOS POR INCUMPLIMIENTOS DE LAS MEDIDAS POR EL COVID-19

Por otra parte, esta noche se han movilizado patrullas de la Policía Foral en 19 llamadas ciudadanas que informaban de posibles incumplimientos relacionados con la crisis sanitaria, principalmente por aglomeraciones de personas y no uso de mascarilla.

Además de los dispositivos especiales por 'no fiestas' en Burlada y Tafalla, con el desalojo de bares a las 00.00 horas, se han atendido requerimientos en Pueyo (grupo numeroso en el frontón), Lerate (grupos en el pantano de Alloz), Falces (aforo en bar y parking de autocaravanas), Aibar (jóvenes celebrando 'no fiestas'), Berrioplano (personas sin mascarilla en San Cristóbal), Huarte (grupo numeroso en campo de fútbol), Pamplona (concentración en Plaza de Castillo con varias personas denunciadas), Burguete ('no fiestas' en un bar), San Adrián (fiesta en una azotea), Esquíroz (grupos en un bar), Lesaka (jóvenes sin guardar medidas), Noáin (aglomeración en bar y piscinas), Mendigorría (grupos en la vía pública), Beriáin (terraza de establecimiento), Larraga (control de aforo de un bar), Villafranca (grupos en bares) y Caparroso (jóvenes generando ruido).