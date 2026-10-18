Las políticas de vivienda centran este lunes la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - MIGUEL OSES - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes, 19 de octubre, su sesión ordinaria, en la que se abordarán distintas iniciativas relacionadas con las políticas de vivienda. En este sentido, la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha solicitado comparecer en sede parlamentaria para informar sobre la encuesta de opinión relativa a las políticas de Vivienda en Navarra.

Por otro lado, Contigo-Zurekin ha planteado una interpelación en materia de vivienda. EH Bildu ha registrado una moción que insta al Gobierno de Navarra a iniciar el procedimiento para la declaración de la totalidad del territorio de la Comunidad foral como Zona de Mercado Residencial Tensionado; mientras que Vox ha presentado una iniciativa "sobre el acceso a una vivienda digna y asequible".

Además, UPN ha planteado una pregunta oral a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, sobre iniciativas para "resolver la situación" de las 108 personas y familias adjudicatarias de VPO en el edificio del antiguo colegio de Maristas de Pamplona. Geroa Bai, por su parte, quiere preguntar a la consejera Alfaro sobre la planificación de la ejecución de la partida del programa de Inversiones 2025-2028 para la adquisición de viviendas.

El orden del día incluye, asimismo, una moción de UPN que insta al Gobierno de Navarra a realizar una primera evaluación del impacto que ha supuesto la regularización extraordinaria de personas migrantes. Además, los regionalistas quieren instar al Departamento de Salud a la adaptación de los sistemas informáticos para posibilitar la prescripción colaborativa

Contigo-Zurekin ha presentado una moción que pide al Ejecutivo foral un análisis de los requisitos de personal, espacios y trámites necesarios para solicitar la asunción de competencias en materia de registro de propiedad intelectual. Mientras que Vox quiere instar al Gobierno de España y a ADIF a realizar, "con carácter urgente", una revisión extraordinaria del estado de las fijaciones, traviesas, carriles y demás elementos de la superestructura en la red ferroviaria que discurre por Navarra.

El PSN ha solicitado la comparecencia del consejero de Presidencia e Igualdad presente el II Plan de Acción 2026-2029 para la Igualdad Social de las Personas LGTBI+ de Navarra. También se planteará realizar, entre otras, sesiones de trabajo con AFAN (Asociación de familiares y personas con Alzheimer y otras Demencias, de Navarra), para que explique la situación actual de los tratamientos innovadores para el Alzheimer y su falta de financiación pública; con una representación del conservatorio Pablo Sarasate para que exponga la realidad relacionada con el cuerpo docente interino y la disminución de alumnado; y con familias del área de salud de Peralta para que expliquen la situación en que se encuentra dicha área básica de salud.

Por otro lado, el PPN ha planteado una interpelación sobre política general en materia de "regeneración democrática, calidad institucional, transparencia y fortalecimiento del Estado de derecho".

También se tramitarán en la sesión de este lunes preguntas parlamentarias sobre la "sostenibilidad de las pensiones", sobre medidas para solucionar la "saturación y falta de accesibilidad" en Atención Primaria, sobre actuaciones para garantizar que las dotaciones de agua de los sistemas tradicionales de riego que se incorporan al Canal de Navarra "no se pierdan", o sobre los retos de la Comunidad foral y el "cumplimiento íntegro" del acuerdo programático.