El presidente de Caja Navarra se muestra "sorprendido" de que Cervera no fuera a la Guardia Civil como hizo él

Actualizado 10/12/2012 14:57:17 CET

PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, ha afirmado que no va a "enjuiciar" al diputado del PP Santiago Cervera tras su detención en una operación contra un supuesto caso de extorsión, pero se ha mostrado "sorprendido" de que el diputado 'popular' no acudiera a la Guardia Civil a dar cuenta de la información de la que disponía.

Asiáin ha comparecido en rueda de prensa para confirmar que el pasado 5 de diciembre interpuso una denuncia ante la Guardia Civil tras recibir un correo electrónico en el que se le reclamaban 25.000 euros para evitar que se hiciera pública una información en la que se le acusaba de haber facturado importantes cantidades de Caja Navarra por su actividad en su despacho de abogado.

La Guardia Civil preparó un dispositivo de vigilancia para localizar a la persona que acudiera a recoger el dinero y fue precisamente Santiago Cervera quien apareció, por lo que fue detenido. El diputado del PP ha dicho que fue víctima de un engaño.

José Antonio Asiáin ha indicado que en este caso "yo soy la víctima y el denunciante, y en este proceso judicial seré el acusador". "Yo no soy el juez, no voy a enjuiciar a Santiago Cervera, ni mucho menos al Partido Popular, porque sé distinguir muy bien entre las personas y las organizaciones a las que pertenecen, este no es un asunto del PP, es un asunto de Santiago Cervera", ha indicado.

Así, ha señalado que "Santiago Cervera ha sido el detenido, es el que está puesto a disposición judicial y es el que ahora, en un proceso con todas las garantías, tendrá que hacer ver si su versión de los hechos es la correcta".

No obstante, ha dicho que le "sorprende mucho que no tomara la decisión que yo tomé, si el recibe un correo en el que le dicen que le van a dar documentación comprometedora sobre Caja Navarra de relevancia judicial, ¿por qué no lo avisa a la Guardia Civil o por qué no lo dice también a alguien de su partido?". "No enjuicio, simplemente estoy exponiendo unos hechos", ha indicado.