Las profesionales de UAGN y LandaXXI comparten experiencias en Etxarri Aranatz y Etxeberri

PAMPLONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres del Ámbito Rural Landa XXI, del País Vasco, y las profesionales de la Ejecutiva de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) mantuvieron el pasado 18 de junio un encuentro en Etxarri-Arantz y en Etxeberri para compartir experiencias y fortalecer la red de mujeres agrarias.

Por parte de UAGN participaron la vicepresidenta y agricultora Begoña Liberal y las vocales y ganaderas Hodei Flores y Beni Irurita, a las que también se sumó Juana Mari Aríztegui, ganadera y exmiembro de la Ejecutiva. El encuentro tuvo lugar en la quesería Poke Gaztak, de la que Hodei Flores es co-propietaria junto a su marido Fernando Igoa, y en Lacturale, Centro de Interpretación de Vacuno de Leche, en Etxeberri, del que forman parte Irurita y Aríztegui.

Según ha explicado UAGN en una nota, el objetivo del encuentro era "conocerse, compartir experiencias para aprender unas de otras, y generar y fortalecer una red de mujeres agrarias".

UAGN ha destacado que, "como en muchos otros casos, la imagen asociada al sector agrario es masculina, lo cual no implica que no existan mujeres que se dedican al campo". "Las ha habido siempre, siguen formando parte del mismo y su papel es de gran importancia. En este contexto, cobra especial relevancia el hecho de visibilizar esta realidad, porque lo que no se comunica no existe, como bien evidencia el hecho de que la ciudadanía siga imaginando hombres a la hora de pensar en las personas que conforman el agro", ha señalado.

La organización agraria ha indicado que "esto lleva a un círculo vicioso, en el que las nuevas generaciones de mujeres no se ven a sí mismas formando parte del sector porque no contemplan referencias femeninas en el mismo, un problema que se agudiza teniendo en cuenta que uno de los grandes desafíos del agro es la falta de mano de obra y relevo generacional".

UAGN ha explicado que ha estado trabajando en estas necesidades durante el último año. De hecho, Begoña Liberal explicó en noviembre en un encuentro por la igualdad de oportunidades que "en el último congreso se modificaron los estatutos para también añadir entre los fines de UAGN fomentar la igualdad de género y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida rural".

La organización agraria ha destacado que las voces de las mujeres "deben ser escuchadas, para que su punto de vista, su realidad, tenga también un hueco en el espacio público y así se diseñen y desarrollen políticas que las tengan en cuenta, dado que les afectan de manera directa".