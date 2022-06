Profesionales y usuarios de Cáritas participan esta semana en Pamplona en un musical basado en 'Los Miserables'

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores, voluntarios y usuarios de Cáritas Pamplona-Tudela van a participar este jueves y viernes en la representación de un musical basado en 'Los Miserables', de Víctor Hugo, junto con profesionales de Ópera de Cámara de Navarra (OCN) y la Orquesta Sinfónica de Navarra.

Las funciones serán en el Museo Universidad de Navarra, en Pamplona, a las 19.30 horas. Se trata de un proyecto de intervención social a través de la cultura que Cáritas, de la mano de Ópera de Cámara de Navarra y la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, ha desarrollado desde el pasado mes de septiembre.

El musical cuenta con una composición original en cuatro actos realizada por cuatro músicos navarros: Íñigo Casalí, Pablo Ruz, Ignacio García y Gorka Pastor, y un libreto inédito realizado por Carlos Crooke. La función lleva por título 'No amanecerá sin ti' y condensa en 80 minutos la obra de 'Los Miserables', que podría ocupar más de tres horas.

Para Carlos Crooke, el mensaje de la obra está en el título. "La novela habla de los miserables en dos vertientes: por una parte los que viven en condiciones miserables, de pobreza, de opresión y no alcanzan a ver un futuro claro en sus vidas; y por otra parte habla de todas las veces en que cada persona nos comportamos de manera miserable y cómo eso afecta a los que nos rodean. El título del musical 'No amanecerá sin ti' aporta la óptica especial desde la que hemos afrontado este proyecto: todos aportamos nuestro granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor o peor", señala.

Desde el primer fin de semana de mayo, un coro de 43 personas formado por trabajadores, voluntarios, usuarios de Cáritas y profesionales de OCN, además de un elenco formado por 17 personas, han estado ensayando todos los fines de semana para preparar una obra que, según el director musical, Jesús María Echeverría, no es "nada fácil de cantar, interpretar, ni dirigir".

Al coro se unen los equipos de vestuario, maquillaje y atrezo, más de 60 personas, para poner sobre el escenario un espectáculo "completísimo e integrador", según añade Echeverría.

La dirección escénica de la obra corre a cargo de Laura Laiglesia, que destaca que el proyecto era "muy complicado" pues reunía a cuatro compositores, dos autores y a un coro formado por profesionales y no profesionales, pero valora el trabajo realizado. No obstante, precisa que "si el resultado no es excelente, el proyecto no es excelente". "El proyecto es serio, profesional, y tiene que lucir", subraya.

El espectáculo apuesta por un formato lírico musical que mezcla estilos vocales muy diferentes, como explica Alfonso García Noain, director artístico del proyecto. "Ha sido un trabajo muy bonito, tremendamente emotivo, y esperamos que eso se contagie al patio de butacas", señala.

La composición musical ha sido coordinada por Iñigo Casalí, compositor además de la obertura y primer acto de la obra.

Casalí valora de la síntesis que se ha realizado de la obra original de Víctor Hugo el hecho de que se haya centrado en las esencias sociales de la obra para hacerla más cercana a una mayor cantidad de publico. "Se ha pensado en una cercanía sin renunciar a la grandeza que pueda haber en la obra y en la propia producción, que no tiene nada que envidiar a nada, como demuestra la participación de la Orquesta Sinfónica de Navarra", afirma.

Iñigo Casalí destacado de su trabajo el reto que le ha supuesto crear las melodías asociadas a los personajes principales. "Gracias a que existen estos leit motivs (motivos conductores), aunque cada compositor los haya afrontado a su estilo, la obra tiene una unidad. Ha sido un reto artístico grande, cada acto tiene una personalidad propia pero todos componen una unidad estilística", afirma.

El elenco de actores está formado por Mikel Lacunza, Txema Lacunza, Felipe Martínez, Alfonso Gª Noáin, Itxaso Moriones, María Lacunza, Erkuden Eceolaza, Álvaro Santana, Íñigo Etayo, Andrea Jiménez, Amaya Arboniés, Irati Gutiérrez, Juan Gallego, Mikel Galdúroz, Miguel Nuño, Sara Calero y Jordi Casal.

Las entradas para la función tienen un precio de 12 euros. Se pueden adquirir en caritaspamplona.org/noamanecerasinti o en la sede de Diario de Navarra de la calle Zapatería, 49, y en el Museo Universidad de Navarra.

El proyecto cuenta, por el momento, con el mecenazgo de CINFA y Fundación Fuentes Dutor, el impulso de Fundación Diario de Navarra, el patrocinio de Caja Rural de Navarra y Arpa Abogados Consultores. Y la colaboración de Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, INAEM, Fundación Baluarte-Orquesta Sinfónica de Navarra, Fundación Caja Navarra, Innova Cultural y el Seminario de Pamplona.

El director general de Cinfa, Juan Goñi, ha destacado que la "alegría" de su compañía de poder participar en esta iniciativa. "Es un proyecto creativo e innovador, es un proyecto que nace en Navarra y es un proyecto que trabaja la horizontalidad, que pone a la persona en el centro", ha valorado.