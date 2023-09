PSN acusa a Toquero de "prepotencia e imposición" en la Mancomunidad de Residuos de la Ribera

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha acusado al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (UPN), de actuar con "prepotencia e imposición en la Mancomunidad de Residuos de la Ribera".

Los socialistas han señalado en una nota que el presidente de la Mancomunidad, Fernando Ferrer (UPN), "ofreció al PSN mantener tres personas en la permanente y ahora el señor Toquero ofrece reducir a uno o dos miembros con la condición de no hacer oposición y aprobar los Presupuestos". "¿Por qué lidera la negociación Toquero en vez de Fernando Ferrer?, ¿no se fía del actual presidente?", han planteado los socialistas en una nota.

El PSN ha asegurado que es "consciente de que UPN cuenta con mayoría absoluta en la Mancomunidad", pero ha advertido de que no va a "permitir que Toquero marque las directrices de actuación del Partido Socialista". "No vamos a hacer lo que nos diga y no vamos a favorecer la aprobación de unos Presupuestos que ni hemos visto", ha añadido.

Los socialistas han señalado que "Toquero está acostumbrado en el Ayuntamiento de Tudela a imponer sin preguntar pero la Mancomunidad de Residuos de la Ribera no es su cortijo, y tiene que saber que él no habla en nombre de toda la Ribera". "El PSN tiene otra forma de trabajar y de hacer política", han afirmado.

Desde el PSN han asegurado que están "dispuestos a trabajar y a llegar a acuerdos por el bien de la Ribera y de los miles de votantes que han depositado su confianza en nuestro partido, en nuestro proyecto político y en nuestros principios y valores". "No vamos a permitir ni por parte de UPN ni por parte de Toquero imposiciones ni chantajes", han destacado.