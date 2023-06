El PSN apuesta por una dinámica de "consensos" frente a la "confrontación" y por acordar "en el menor tiempo posible"

PAMPLONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "más allá de seguir en una dinámica de confrontación, nosotros lo que queremos es seguir en una dinámica de consensos" en el marco de las negociaciones para conformar el nuevo Gobierno de Navarra, y ha añadido que "vamos a intentar avanzar lo máximo posible para llegar a los acuerdos en el menor tiempo posible".

"Vamos a intentar avanzar lo máximo posible para llegar a los acuerdos en el menor tiempo posible porque la ciudadanía navarra necesita propuestas ya encima de la mesa para sus necesidades", ha señalado.

En declaraciones a los medios de comunicación después de mantener la primera reunión 'a tres' entre PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra de cara a la conformación del nuevo Ejecutivo, Alzórriz ha subrayado que en el encuentro, mantenido este lunes por la tarde en el Parlamento foral, "hemos avanzado determinadas cuestiones y documentos que nos hemos pasado para iniciar ese documento global, para intentar llegar a un acuerdo programático basado en frenar las políticas de la derecha, las de la ultraderecha, a esas que quieren quitarnos derechos y libertades".

"Y en ese sentido es en lo que vamos a trabajar durante este tiempo, de una manera discreta, con trabajo en las diferentes áreas y, por lo tanto, con ganas de acordar, de tener un gobierno plural, un gobierno fuerte, un gobierno cohesionado y un gobierno liderado por María Chivite, y a partir de ahí, pues, a trabajar", ha dicho.

Preguntado por las acusaciones de Geroa Bai sobre una falta de concreción en lo propuesto por el PSN, Alzórriz ha respondido que "lo peor que se puede hacer en un inicio de negociación es intentar echarle los trastos a la cabeza a tu compañero de viaje". "Yo no voy a entrar a decir lo que pienso, lo que dicen, o lo que dejan de decir. Yo lo que tengo que decirle, en este caso concreto a la ciudadanía navarra, es que el PSN va a trabajar por llegar a acuerdos, va a trabajar por darle a esa ciudadanía que ha votado un gobierno progresista liderado por María Chivite, y que en eso vamos a estar hasta el final, hasta la última gota de sudor que nos quede, vamos a pelear por tener un gobierno progresista más allá de cuestiones que digan unos u otros", ha asegurado.

Además, ha indicado que "nosotros bajamos a lo concreto, lo que no queremos es confrontar, sino avanzar en programas y en propuestas comunes que sean del agrado de la ciudadanía navarra". "Y por lo tanto, más allá de seguir en una dinámica de confrontación, nosotros lo que queremos es seguir en una dinámica de consensos, de acuerdos y de avances para que la ciudadanía navarra tenga un gobierno cuanto antes liderado por María Chivite y que ponga en el centro de sus políticas el avance en derechos y libertades frente al recorte de derechos y libertades que está viviendo en otras comunidades", ha manifestado, tras considerar que "la mejor receta para combatir" las "vueltas al pasado de blanco y negro que quieren algunas comunidades" es "tener un Gobierno progresista cuanto antes en Navarra liderado por María Chivite".

En cuanto al funcionamiento de las sesiones a partir de ahora, el socialista ha indicado que "tendremos reuniones diversas para seguir avanzando en el acuerdo de programa, pero creo que deben ser reuniones de trabajo, sin que haya medios de comunicación y sin que, por lo tanto, pueda haber determinadas afirmaciones que puedan tensionar el buen fin de la operación".

Alzórriz también ha respondido a las críticas vertidas por Geroa Bai sobre la ausencia de la candidata socialista y actual presidenta, María Chivite, a las reuniones. A su juicio, "cada grupo político tendrá la opción de elegir el equipo de negociación que considere". "Yo no voy a decirle que porque hoy no haya venido Uxue Barkos no me siento en una mesa de negociación, creo que eso son banalidades que la gente no entiende en la calle. Hay unos partidos que tienen que negociar, que van a negociar, que tienen que acordar, que van a acordar y van a hacer un Gobierno progresista que es lo que pide la ciudadanía. Quien esté o quien no esté, creo que son temas menores. Hay, designado por el Partido Socialista, un grupo de negociación y es el que va a estar", ha manifestado.

Respecto a las reuniones sectoriales solicitadas por Geroa Bai, el socialista ha respondido que "estaban bien en un momento concreto en el que no nos conocíamos y no habíamos trabajado juntos", pero "nosotros hemos trabajado juntos, hemos llevado a buen puerto un gobierno aprobando cuatro presupuestos, cuatro medidas fiscales durante cuatro años".

"Por lo tanto, ahora lo que toca es poner en común y avanzar en propuestas y en acuerdos que mejoran la vida de los ciudadanos. Si hay alguna cuestión que se enquista, que necesita de personas más duchas en la materia, con más conocimiento de cuestiones concretas, pues las traemos a las reuniones", ha indicado. Tras criticar que "parece que habría ganas de confrontar", ha añadido que "desde luego, el Partido Socialista tiene ganas de acordar, no de confrontar".

Preguntado sobre si habrá acuerdo programático para antes de San Fermín, Alzórriz ha respondido que "no sé, nosotros ya nos hemos reunido tres veces". "Las dos primeras estuvimos dos grupos políticos. Avanzamos en la medida de lo que pudimos porque necesitamos 21 para llegar a buen puerto y afrontar una investidura con garantías de poder salir porque tendríamos más que los 20 de la derecha y la ultra derecha", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado que "vamos a analizar los diferentes documentos que propongan algunos y si en esos documentos hay ganas de avanzar y hay ganas de acordar, pues no habrá ningún problema". "Si en esos documentos o en esas declaraciones hay ganas de confrontar y no hay tantas ganas de acordar, seguiremos negociando para cambiar esa dinámica del conflicto al acuerdo, que es lo que trabaja y lo que quiere el Partido Socialista", ha manifestado.