PSN dice que hará el "esfuerzo necesario" para aprobar el decreto anticrisis y Bildu afirma que todavía no hay acuerdo

Navarra Suma expresa su rechazo al considerar que el decreto no recoge medidas que vayan a "aliviar" a los ciudadanos

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha afirmado este lunes que su grupo hará el "esfuerzo necesario" con las formaciones que "quieren dialogar" para aprobar este jueves en el pleno del Parlamento el decreto del Gobierno foral con medidas frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania, mientras que EH Bildu ha señalado que esta negociando con el Gobierno pero todavía no hay un acuerdo.

Por su parte, Navarra Suma ha confirmado su rechazo al decreto, al considerar que contiene ayudas que "no va notar el ciudadano, no van a aliviar su situación". "Que no piensen que vamos a participar de otro parche para que el Gobierno diga que está ayudando a los ciudadanos cuando no está ayudando", ha afirmado el portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, al término de la Mesa y Junta Portavoces del Parlamento de Navarra.

Además, Esparza ha señalado que el portavoz del PSN es "un artista de la mentira, sale y dice que no nos hemos sentado" a negociar con el Gobierno, cuando, según ha explicado el portavoz de Navarra Suma, "hemos tenido dos reuniones y el lunes pasado ya anuncié que íbamos a votar en contra si no se modificaba el decreto". "Desde el lunes pasado hasta hoy nadie me ha llamado, nadie me ha trasladado en ninguna ocasión que quiera acordar nada", ha afirmado.

Javier Esparza ha explicado que su formación ha defendido que es "indispensable deflactar la tarifa del IRPF a las clases medias y familias para aliviar la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo". "Han subido la cesta de la compra, la electricidad, el gasoil, y las medidas del decreto no son unas ayudas que vaya a notar el ciudadano, no van a aliviar su situación", ha sostenido.

En todo caso, ha considerado que el Gobierno "tiene pactado un acuerdo con EH Bildu aunque estén en el teatrillo de a ver qué saca, pero que esté tranquilo, que EH Bildu seguro que lo saca, los presos pesan mucho", ha dicho, para afirmar además que la formación abertzale quiere "seguir blanqueándose".

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha asegurado que el decreto es "necesario para la ciudadanía navarra y las empresas navarras en un momento complicado de una guerra en Ucrania y después de una pandemia que ha dejado muy tocada a la sociedad en general". "El decreto trae alivios fiscales para rentas medias y bajas, agilización de contratos, agilizaciones de instalaciones de renovables, ayudas para los sectores más afectados", ha sostenido.

Alzórriz ha afirmado que "es inadmisible que cuando la ciudadanía pide que los partidos políticos se pongan de acuerdo, algunos se desmarquen de apoyar las ayudas a las familias y a las empresas, es inconcebible que cuando más se necesitan la acción política, la altura de miras y la toma de decisiones en beneficio del bien común, Navarra Suma se desmarque de las necesidades ciudadanas y empresariales".

Así, el portavoz del PSN ha señalado que, "con quien quiere acordar, dialogar y apoyar, vamos a hacer el esfuerzo necesario para llevarlo a cabo y que este jueves los ciudadanos y las empresas tengan esas ayudas". Ha incidido además en que Esparza anunció el viernes que NA+ votaría en contra del decreto "en una convención de su partido, no sé si para fortalecerse internamente, porque tiene una situación compleja, con Sayas y Adanero -los dos diputados suspendidos de militancia de UPN-, creemos que Esparza está debilitado y tiene que hacer alharacas en sus convenciones internas".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha explicado que todavía no han alcanzado un acuerdo con el Gobierno para apoyar el decreto, aunque la mano de la formación abertzale está "tendida". "Estamos hablando con el Gobierno, hay cuestiones con las que estamos de acuerdo, por ejemplo la limitación de precios del alquiler, y hay otras que no compartimos, por ejemplo la agilización a la hora de formalizar contratos. Hay cuestiones que nos suscitan dudas y vemos un desequilibrio en las ayudas que se plantean por el Gobierno, que están dirigidas a determinadas empresas y sectores profesionales, pero el desequilibrio viene dado porque no llega al conjunto de la población que está sufriendo el incremento en los precios de los productos básicos, y tampoco llega a las entidades locales, que están haciendo frente a esos incrementos y lo van a tener que seguir haciendo", ha explicado.

En ese sentido, ha contrapuesto que, en el decreto estatal con medidas anticrisis, que fue apoyado por EH Bildu la semana pasada, sí se alcanzaba "al conjunto de la población". La parlamentaria foral ha señalado que "estamos a tiempo todavía, es cuestión de voluntad política, de hacer números, y tenemos la mano tendida para alcanzar un acuerdo".