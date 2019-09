PSN insiste en devolver el IRPF de las madres con "seguridad jurídica" y Geroa Bai ve "difícil asegurarlo"

Publicado 23/09/2019 13:59:07 CET

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado este lunes que "el compromiso" que ha adquirido la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, respecto a las retenciones de IRPF en los permisos de maternidad es devolver las cuantías "siempre desde una seguridad jurídica".

"Es lo que se está buscando. Veremos qué dicen los tribunales", ha señalado Alzórriz en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, en una jornada en la que han arrancado los primeros juicios por las demandas de madres para reclamar la devolución de las retención de IRPF.

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "es difícilmente asegurable que se va a realizar con garantías jurídicas" la aprobación de una ley con carácter retroactivo en materia fiscal.

Barkos ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba la devolución de las retenciones "no es aplicable en Navarra con la ley en la mano, sería casi llegar a una prevaricación". Ha dicho que no ve a los tribunales "tumbando" la ley navarra "porque tal y como la redactó UPN, estaba sin resquicios". No obstante, ha dicho que "una sentencia en el terreno de la equiparación de las madres navarras a las del resto del Estado pudiera dar solución a una circunstancia que a todos nos ha preocupado". Barkos ha afirmado que decir que una modificación legislativa con carácter retroactivo en materia fiscal no tiene riesgos jurídicos es "mentir" y ha apuntado que esa modificación sería "fácilmente recurrible".

Por contra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha defendido la proposición de ley que presentada por su grupo para devolver las retenciones. "Creemos que es perfectamente legal si tiene mayoría suficiente en el Parlamento, animo a Barkos y al PSN a que voten a favor", ha dicho.

Esparza ha reconocido que UPN aprobó la ley que eliminaba las exenciones junto con el PSN "en un contexto de crisis y decimos que, después de la sentencia del Supremo y lo que han hecho el resto de Comunidades Autónomas, no tiene sentido que Navarra sea la única comunidad en la que no se devuelvan las retenciones".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, se ha mostrado a la espera de lo que decidan los tribunales, pero ha considerado "complicado poder hacer una ley 'ad hoc' con efectos retroactivos". "Creo que los informes que se han emitido desde Hacienda son claros. En Navarra no hay la ambigüedad que sí había en la legislación estatal. Navarra Suma y el PSN, que han sido los grandes defensores de que ese derecho existe, son los que redactaron y aprobaron aquella ley que ya no dejaba exentas las retenciones. Nosotras vamos a seguir apoyando la política de deducciones por renta, no la política de exenciones", ha afirmado.

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha afirmado que "si hay una sentencia favorable -a las madres-, empujaremos para crear un precedente y poder devolver a el dinero". No obstante, ha precisado que su grupo no está de acuerdo con las exenciones, porque "dan más a quien más tiene y menos a quien menos tiene, por eso aprobamos deducciones, pero tenemos claro que las madres navarras han sido las únicas que no lo han cobrado y si la sentencia dice que tienen derecho, habrá que cumplirlo".

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha considerado que "no se puede pagar con efectos retroactivos" la devolución de las retenciones y ha explicado que "la ley navarra sigue en vigor". Ha planteado que si el Gobierno realiza una propuesta, la estudiaran, pero ha dicho que le "preocupa" una legislación retroactiva, "porque podíamos exigir que se devuelva a los pensionistas lo que no cobraron el año que tuvieron una subida pírrica de las pensiones". Además, ha señalado que Izquierda-Ezkerra es partidaria de "las deducciones ajustándolas al poder adquisitivo de cada familia".