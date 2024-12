El PSN muestra su apoyo a la plantilla de BSH y "exige" a la multinacional que "no cierre"

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha mostrado este martes su apoyo a la plantilla de BSH en Esquíroz tras conocerse la intención de cierre por parte de la empresa "dejando sin alternativa a 660 trabajadores". Los socialistas navarros "exigen" a la multinacional que "rectifique", "no cierre la planta y acuerde un plan de inversiones" que aporte viabilidad a la empresa.

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado en una nota que BSH cuenta en Navarra con una "plantilla especializada" que "lleva años trabajando y que no se merece este desenlace". Alzórriz cree que el argumento de "falta de competitividad en el mercado" ofrecido por la empresa "es debido a la falta de inversión". "Si no hay interés en potenciar una planta no se invierte y desde luego trae consigo una falta de competitividad en el mercado", ha dicho.

Los socialistas han solicitado al Gobierno de Navarra que trabaje en coordinación con el comité de empresa durante estos seis meses por el mantenimiento del empleo.