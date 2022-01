PSN pide a UPN que "se desvincule" de Casado y apoye la reforma laboral

PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha pedido a UPN que "se desvincule" del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y apoye la reforma laboral acordada entre el Gobierno de España, los sindicatos y la patronal.

Los socialistas navarros han registrado una moción en el Parlamento de Navarra, que será debatida el próximo jueves, para solicitar que el Legislativo foral apoye esta reforma laboral, que todavía no tiene garantizados sus apoyos para prosperar en el Congreso de los Diputados.

Ainhoa Unzu ha afirmado en una rueda de prensa que "las crisis se pueden gestionar de dos maneras: avanzando, escuchando, cediendo y mejorando, como estamos haciendo, o retrocediendo, excluyendo y eliminando derechos, como hizo el Partido Popular con sus socios de UPN de la mano". "Ahora el señor Esparza -presidente de UPN- tiene la oportunidad de desvincularse del señor Casado, tiene la oportunidad de darle la vuelta y apostar por ese diálogo tan necesario y respaldar algo que siempre se supone que ha defendido, que es la concertación social", ha indicado.

Además, respecto a los partidos para los que esta reforma laboral se queda "corta" -por ejemplo, EH Bildu- Ainhoa Unzu ha afirmado que "la alternativa a la no convalidación" de este acuerdo en el Congreso "es continuar con la reforma laboral de Rajoy". "Hay partidos que quieren ir a más, pero si eso no sale adelante, ¿prefieren los partidos que amenazan con el 'no' quedarse con la reforma laboral de Rajoy? Y UPN, que siempre ha sido defensor de la concertación social, ¿qué va a hacer?, ¿se va a desvincular de una vez por todas del señor Casado?", ha planteado.

Durante la rueda de prensa, Unzu ha defendido esta reforma laboral, señalando que es "un acuerdo histórico entre sindicatos, patronal y Gobierno", y ha destacado que "por primera vez desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 se ha alcanzado en el ámbito laboral un consenso tripartito".

Según la parlamentaria socialista, la reforma laboral servirá para "potenciar la contratación indefinida frente a la temporalidad, potenciar la negociación colectiva o impulsar la formación de personas trabajadoras". "Es una reforma de calado, muy ambiciosa, con una mejora evidente de los derechos laborales de la clase trabajadora", ha defendido.

Además, Ainhoa Unzu ha destacado que "es un acuerdo de país que va a ser bueno para Navarra, porque hace crecer y mejorar nuestro tejido laboral, y será determinante para mejorar la calidad en el mercado de trabajo y consolidar los buenos datos de empleo en 2021 en Navarra". "El año pasado fue el año de mayor caída en el desempleo en Navarra, no sólo hubo un descenso del desempleo del 21%, hubo un importante incremento de contratación indefinida, el numero de parados se ha reducido a niveles previos a la pandemia y se ha batido el récord histórico de afiliación a la Seguridad Social", ha destacado.

La parlamentaria del PSN ha afirmado que "si la oposición no termina de apoyar este acuerdo sería muy legítimo por nuestra parte preguntarse qué interés tiene quien no es capaz de defender los intereses acordados entre empresarios y trabajadores". "Pedimos a los partidos que antepongan el interés general de toda la ciudadanía", ha afirmado.