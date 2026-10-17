PSN-PSOE y Frente Amplio concurrirán unidos al Senado en Navarra

Archivo - La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSN-PSOE y Frente Amplio en Navarra han alcanzado un acuerdo por el que concurrirán unidos al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

En un comunicado, los socialistas han destacado que este acuerdo busca "reforzar la colaboración entre las fuerzas progresistas y trabajar en la conformación de mayorías en las Cortes Generales que permitan seguir avanzando en derechos, libertades, igualdad y justicia social, así como en la defensa y profundización del autogobierno de Navarra".

La secretaria de Organización del PSN-PSOE, Esther Iso, ha destacado que "este acuerdo demuestra que es posible construir espacios de colaboración desde el diálogo, la responsabilidad y el compromiso con un proyecto político que sitúe a las personas y la mejora de sus condiciones de vida en el centro de las decisiones".

El documento establece "una base de principios compartidos" para orientar la colaboración entre ambas formaciones y subraya que "la construcción de mayorías progresistas debe ir más allá de la suma de fuerzas frente a la derecha y la ultraderecha". En este sentido, apuesta por una propuesta política "reconocible, con objetivos concretos y compromisos capaces de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

"Las mayorías progresistas tienen que servir para transformar la realidad, no solo para impedir que otros la hagan retroceder. Necesitamos propuestas claras, ambición política y capacidad para ofrecer soluciones a las preocupaciones cotidianas de la gente", ha resaltado Iso.

El acuerdo se articula en torno a cuatro grandes compromisos: la defensa de la democracia, los derechos fundamentales y las libertades públicas, con la igualdad "como principio irrenunciable". Impulsar una "agenda progresista que combine derechos sociales, igualdad de oportunidades, justicia social, progreso económico y sostenibilidad ambiental". La necesidad de "fortalecer los servicios públicos", con una "defensa expresa" de la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas públicas "que garantizan la cohesión social". Y una defensa del autogobierno de Navarra "dentro de una España plural, con un horizonte federal".

Iso ha incidido en que "defender Navarra es defender su capacidad para decidir, proteger nuestro régimen foral y ejercer nuestras competencias, al mismo tiempo que contribuimos a construir una España plural en la que la diversidad territorial sea una fortaleza".

El PSN-PSOE ha considerado que este acuerdo "constituye un punto de partida para avanzar en una colaboración política basada en la coherencia programática, el respeto a la pluralidad y la voluntad de alcanzar objetivos compartidos".

Los socialistas navarros han destacado su voluntad de "trabajar para consolidar mayorías progresistas que permitan ampliar derechos, reforzar la democracia, proteger los servicios públicos y defender el autogobierno de Navarra, con una agenda política orientada a mejorar la vida de la ciudadanía".