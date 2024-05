Rechazada una moción que pedía aumentos presupuestarios y un cronograma "bien definido" para el TAV y el Canal

PAMPLONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción de UPN que reclamaba establecer antes del verano "un cronograma presupuestario y temporal bien definido" para el Tren de Alta Velocidad, el Canal de Navarra y la autovía A-15, y aumentos presupuestarios para su ejecución.

La moción, que ha contado con el apoyo de UPN, PP y Vox y el rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, exigía al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra "un incremento de cien millones de euros en la financiación que les corresponde para hacer viable la segunda fase del Canal de Navarra y ayudar a rebajar las tarifas de los regantes".

En tercer lugar, se proponía incrementar el presupuesto anual que el Gobierno de España destina al desarrollo del Tren de Alta Velocidad en el tramo navarro. Y en un cuarto epígrafe, se solicitaba al Gobierno de Navarra "que exija al Gobierno de España máxima agilidad a la hora de licitar los tramos de la Autovía Pamplona-Madrid".

Por último, se planteaba "firmar los convenios correspondientes de cada una de estas infraestructuras con el Gobierno de España para poder liderarlas desde Navarra" y "que queden claros los compromisos adquiridos con las actuaciones pendientes, su fecha de ejecución prevista y la garantía de dotación presupuestaria para acometerlas".

El PPN había presentado una enmienda de sustitución del punto 2 que no ha sido aceptada por UPN por considerar que "no concreta tanto como lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa". El texto formulado por el PPN recogía que "ante la no disponibilidad de fondos propios en la sociedad pública Canasa, encargada de la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra, y para poder licitar esta obra, se exige al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España un acuerdo mediante el cual se le dote a esta sociedad de los recursos económicos suficientes para proceder a la licitación".

También Geroa Bai había presentado una enmienda de sustitución, en este caso a la moción en su conjunto, que tampoco ha sido admitida por los regionalistas, si bien, según el portavoz de UPN, Javier Esparza, "tenemos cosas que pueden estar en común" y "estamos cerca en muchos ámbitos".

En su intervención, Esparza ha explicado que el objetivo de la moción es pedir al Gobierno de España "que trate igual a Navarra que al resto de las comunidades". Además, ha mostrado su "preocupación" por los "cambios de opinión" del Partido Socialista. "Es uno cuando no gobierna y es otro cuando gobierna, y eso nos preocupa", ha dicho, tras añadir que tanto el PSOE como el PSN tienen "unos socios que siempre se han manifestado en contra de estas infraestructuras, claves para el desarrollo de Navarra".

Desde el PSN, Javier Lecumberri ha destacado que el Partido Socialista "apoya sin fisuras el desarrollo de todo tipo de infraestructuras". Según ha añadido, "encontrarnos con mociones como esta, en la que claramente nos vemos forzados a votar en contra porque no hay otras opciones" y que "están hechas claramente con una intención de no acordar", "nos produce tristeza". "Nos gustaría que en estas cuestiones fuéramos todos capaces de ponernos de acuerdo, incluso con nuestras diferencias", ha comentado.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha afirmado que "no estamos de acuerdo con el planteamiento" de la moción. Entre otros aspectos, ha considerado que el primero es un punto "trampa" y que "está pidiendo la luna", porque para antes de verano "no va a tener cronograma ni presupuestario, ni temporal, ni bien definido, y no por culpa de EH Bildu". También ha subrayado que el incremento de 100 millones para la financiación de la segunda fase del Canal "no tiene fundamento" y "no se corresponde con las cuentas de los costes".

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha compartido que estas tres infraestructuras "están sufriendo una serie de retrasos y demoras inaceptables", si bien ha destacado la "parte de responsabilidad" de UPN "en el entuerto". "Muchos de los retrasos en las obras son achacables al Gobierno central, pero muchas veces ha habido cierta obcecación por parte de instituciones navarras cuando han estado ustedes al frente de ellas, y se han producido momentos de parón casi con determinación ideológica", ha apuntado.

En nombre del PP, Javier García ha criticado que por parte del Gobierno de Navarra "no se ha avanzado nada" en estas infraestructuras, más allá de "mentir, emitir bulos y marear la perdiz". "No sé si están tomando el pelo a la sociedad navarra, dan a entender con esta inacción que sí", ha dicho, tras añadir que ha realizado una petición de información al Ejecutivo central sobre "si la mala gestión del Gobierno de España ha producido que se pierda una cantidad importante" de fondos europeos para financiar el Canal.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha considerado que el TAV ha sido "un error histórico", entre otros motivos, "por un tema de cohesión territorial", porque "no va a ayudar a conectar esta tierra, todo lo contrario", y también por el impacto ambiental. "Es un error histórico que podríamos haber solucionado simplemente mejorando la vía que tenemos actualmente", ha señalado Garrido, que se ha posicionado "a favor" del Canal. También ha destacado que "pedirle al Gobierno que haga algo más rápido y que además paguen otros es algo que podríamos pedir siempre, pero que hay que ser más rigurosos".

Por parte de Vox, Emilio Jiménez ha considerado que en estas infraestructuras "no se avanza" porque "tenemos un partido que se opone al avance de Navarra". "Si por él fuera iríamos en burro a San Sebastián", ha afirmado, en referencia a EH Bildu. Del TAV ha dicho que "ya vamos tarde, parece que las promesas no se quieren cumplir", y ha criticado la "lentitud, desidia y falta de voluntad política" respecto al Canal. "Los navarros necesitan certeza, plazos, fechas, hechos y compromisos, y no solamente deseos y promesas vacuas", ha reivindicado.