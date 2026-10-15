Rechazada una propuesta de Vox para reducir el IRPF

El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por Vox que instaba al Gobierno de Navarra a reformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el marco de su autonomía tributaria. Han votado en contra UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que el PPN se ha abstenido.

La modificación, según planteaba Vox, pasaría por "simplificar la tarifa, reduciendo el IRPF a un tipo del 15% a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo del 25% a aplicar sobre bases imponibles superiores a dicha cantidad, aplicando un mínimo de 22.000 euros anuales de rentas del trabajo, con independencia de tener uno o dos pagadores".

La reforma incluiría también una "deducción en cuota de cuantía creciente por cada hijo a cargo, de carácter general para los contribuyentes con residencia fiscal en Navarra y sin umbrales de renta que excluyan a las rentas medias". Y una "deducción por nacimiento o adopción de cuantía suficiente, aplicable el año del hecho causante y los dos siguientes, compatible con la deducción por hijo a cargo y con el resto de beneficios familiares".

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Ejecutivo Foral a "implantar un sistema de cheque o prestación directa por hijo a cargo, de cuantía mensual suficiente, con umbrales de renta muy superiores a los actuales, muy por encima del IPREM y del indicador SARA, que cubra al menos hasta los tres años y se extienda de forma decreciente hasta los 18, con incrementos para familias numerosas, monoparentales y por discapacidad". "En su concesión se valorará de forma preferente el arraigo efectivo en Navarra, empadronamiento de larga duración, residencia legal continuada, cotización y vínculo familiar y la nacionalidad española", planteaba.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba al Gobierno de Navarra a "garantizar la gratuidad real de la educación infantil de 0 a 3 años mediante un cheque escolar que permita la libre elección de centro, público o privado autorizado, como medida de conciliación y apoyo a la natalidad, dirigido a las familias con residencia efectiva en Navarra y valorando el arraigo en los términos del punto anterior".