Rechazada una propuesta de Vox para reducir el IRPF

El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez.
El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez. - Eduardo Sanz - Europa Press
Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 15 octubre 2026 11:23
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PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por Vox que instaba al Gobierno de Navarra a reformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el marco de su autonomía tributaria. Han votado en contra UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que el PPN se ha abstenido.

La modificación, según planteaba Vox, pasaría por "simplificar la tarifa, reduciendo el IRPF a un tipo del 15% a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo del 25% a aplicar sobre bases imponibles superiores a dicha cantidad, aplicando un mínimo de 22.000 euros anuales de rentas del trabajo, con independencia de tener uno o dos pagadores".

La reforma incluiría también una "deducción en cuota de cuantía creciente por cada hijo a cargo, de carácter general para los contribuyentes con residencia fiscal en Navarra y sin umbrales de renta que excluyan a las rentas medias". Y una "deducción por nacimiento o adopción de cuantía suficiente, aplicable el año del hecho causante y los dos siguientes, compatible con la deducción por hijo a cargo y con el resto de beneficios familiares".

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Ejecutivo Foral a "implantar un sistema de cheque o prestación directa por hijo a cargo, de cuantía mensual suficiente, con umbrales de renta muy superiores a los actuales, muy por encima del IPREM y del indicador SARA, que cubra al menos hasta los tres años y se extienda de forma decreciente hasta los 18, con incrementos para familias numerosas, monoparentales y por discapacidad". "En su concesión se valorará de forma preferente el arraigo efectivo en Navarra, empadronamiento de larga duración, residencia legal continuada, cotización y vínculo familiar y la nacionalidad española", planteaba.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba al Gobierno de Navarra a "garantizar la gratuidad real de la educación infantil de 0 a 3 años mediante un cheque escolar que permita la libre elección de centro, público o privado autorizado, como medida de conciliación y apoyo a la natalidad, dirigido a las familias con residencia efectiva en Navarra y valorando el arraigo en los términos del punto anterior".

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