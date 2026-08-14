Recuperados unos audífonos valorados en 4.000 euros robados en Pamplona

Archivo - Un coche de la Policía Nacional circula por una calle de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Gracias a la colaboración de una ciudadana natural de Pamplona, la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de un delito de hurto en el interior de varios vehículos, que aprovechaba la distracción de los conductores para sustraer sus objetos personales. Entre los efectos recuperados se encontraban unos audífonos valorados en 4000 euros, junto con un móvil de alta gama, que se han podido entregar a su dueña, una mujer septuagenaria vecina de la capital navarra.

A partir de una llamada de la requirente a la Sala CIMACC 091, se comisionó un indicativo policial a una calle céntrica de Pamplona, donde según la testigo de los hechos, un varón joven estaba registrando varios coches, sustrayendo algunos efectos del interior de los mismos e introduciéndolos en un bolso bandolera, explican en una nota de prensa desde la Policía Nacional.

Con la descripción aportada por la testigo, los agentes localizaron al presunto autor quien, ante la presencia policial, tiró al suelo un teléfono móvil, que logró recuperar una trabajadora de un establecimiento comercial próximo al lugar. Asimismo se le incautaron dos audífonos valorados en 4000 euros, junto con otros efectos que portaba el detenido.

Tras realizar las investigaciones oportunas, los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Pamplona han podido localizar a la propietaria, una mujer de 70 años vecina de la capital navarra, para hacerle entrega en dependencias policiales de todos los efectos que se han podido recuperar.