Rodríguez dice de Errejón que "el machismo no entiende de dedicaciones profesionales" sino que es "estructural"

PAMPLONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado, en relación a la retirada de la política del diputado y portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, tras acusaciones de agresión sexual, que "el machismo no entiende de extractos sociales, dedicaciones profesionales o familias, sino que es una cuestión estructural".

"Esto pone de manifiesto algo que las mujeres y las feministas llevamos diciendo desde hace décadas, y es que el machismo no entiende de extractos sociales, dedicaciones profesionales o familias, sino que es una cuestión estructural, que hay que trabajar cada día para cambiar esa realidad", ha indicado.

En respuesta a los medios de comunicación durante una comparecencia en Pamplona junto a la presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro, Rodríguez ha lamentado esta situación, además de "condenar, reprobar estas actitudes y mostrarnos siempre al lado de las víctimas". "Además de poner en valor que éstas se atrevan a denunciar, porque no siempre es fácil dar ese paso, y hay que animarlas siempre que ocurra a que den ese paso y que sepan que siempre van a estar acompañadas por parte de las administraciones públicas", ha añadido.

Según ha subrayado, "la defensa del feminismo no para, tenemos que seguir luchando para acabar con la peor cara del machismo, que es ésta, la de la agresión, la del no respeto, y en este caso de la agresión sexual". "Sea quien sea, venga de donde venga, aquí estamos las feministas para pararles y para acompañar a las víctimas", ha dicho.

Preguntada por cómo afecta esta situación al Gobierno de coalición, Rodríguez ha respondido que "hemos de incrementar, reforzar todavía más nuestras políticas en aras a la igualdad y a la lucha contra el machismo". "Son necesarias todavía más herramientas para apoyar a las víctimas y es en lo que estamos trabajando, en lo que trabaja el Ministerio de Igualdad", ha afirmado.

Sobre si ha tenido oportunidad de hablar con el presidente, Pedro Sánchez, sobre este tema, la ministra ha respondido negativamente. "No, no he tenido oportunidad de hablar con él en el día de ayer, pero el presidente del Gobierno ha mostrado su posición al respecto", ha apuntado.