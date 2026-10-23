Saiz (PSOE): "El 29N nos jugamos que nos den la patada y nos manden 50 años atrás"

La candidata del PSOE por Navarra al Congreso de los Diputados, Elma Saiz. - Eduardo Parra - Europa Press

PAMPLONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de España y cabeza de lista del PSOE por Navarra al Congreso de los Diputados, Elma Saiz, ha asegurado que en las elecciones generales del 29 de noviembre "nos jugamos que nos den la patada y nos manden 50 años atrás, o mirar al futuro con ilusión", y ha afirmado que PP y Vox solo proponen "recortes y privatización de las pensiones". Los comicios, ha dicho, van de "derechas o derechos".

Así lo ha destacado este viernes por la tarde en un acto del PSN en el que se ha presentado a los candidatos al Congreso y Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Un acto en el que también han intervenido el cabeza de lista al Senado, Ángel Moleón y la secretaria general de los socialistas navarros y presidenta del Gobierno foral, María Chivite.

En su intervención, Saiz ha asegurado que "UPN, PP y Vox son lo mismo y por eso no les duelen prendas en presentarse juntos" y ha criticado que "lo único que hemos escuchado estos años es el insulto y derrotar al 'sanchismo". "¿En que momento se ha puesto de moda el insulto y la descalificación permanente? No escuchamos otra cosa", ha lamentado Saiz. "No hay polarización, hay polarización por parte de unos, nosotros contestamos con argumentos", ha replicado. "No hay ni un solo navarro o navarra que haya dejado de verse favorecido por las políticas del Gobierno progresista", ha asegurado.

Elma Saiz ha llamado a pensar "en nuestros seres queridos", como los mayores, destacando que "este gobierno ha hecho que la revalorización de las pensiones sea un derecho". Sin embargo, ha afirmado que en 2013 el PP "hizo una reforma que congelaba las pensiones" y en la oposición "han votado en contra permanentemente, se han salido del Pacto de Toledo". "Detrás de sus propuestas no hay más que recortes y privatización", ha sostenido.

En cuanto a la juventud, ha resaltado el "récord en el mercado de trabajo" gracias a "la reforma laboral", una reforma a la que PP y Vox "votaron que no". De la misma manera, ha dicho que su día "más duro" en política fue cuando UPN, PP, Vox y Junts votaron "en contra" de los decretos de vivienda en el Congreso.

Asimismo, ha puesto en valor el acuerdo para la transferencia a Navarra de la competencia de I+D+i y, frente a ello, ha criticado los pactos con Vox, que es "negacionista del autogobierno" y quiere "quitar el Ministerio de Igualdad".

Ha censurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo "no se entera de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está libre de tributación y no sabe diferenciare el SMI del salario medio". Además, ha advertido de que "se quieren cargar el derecho al aborto" y van a pactar con Vox, una formación "negacionista de la violencia machista" y del "cambio climático". La candidata al Congreso ha destacado que "lo que está en juego el 29N es todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí, afrontar las crisis con rigor, responsabilidad, escuchando el clamor social y poniendo soluciones".

En inmigración, ha señalado que hay medio millón de personas de alta en la Seguridad Social gracias a la regularización extraordinaria y "han dejado de ser invisibles". Frente a ello, ha criticado que la "coalición reaccionaria" vota en contra de esta medida.

Por todo ello, ha subrayado que "necesitamos más fuerza" para que sea "más fácil lograr las mayorías" para sacar adelante todos los "avances" conseguidos en el Congreso de los Diputados. Así, ha insistido en que "necesitamos la fuerza de la gente, porque nos jugamos que nos den la patada y nos manden 50 años atrás o mirar al futuro con ilusión". "Esto va de derechas o de derechos", ha concluido.

Por su parte, el candidato al Senado por Navarra, Ángel Moleón, ha dicho que, como alcalde de Arróniz, ha aprendido que "la política importa de verdad cuando sirve para resolver los problemas de la gente". Por eso, ha remarcado que "la política no va de cargos sino de escuchar, dar la cara y asumir responsabilidades para mejorar la vida de la gente.

Se ha comprometido a defender en el Senado a Navarra, "su gente y los derechos que tanto nos ha costado conquistar; escuchando, con sensibilidad y emoción". Ha destacado que el 29N "elegimos qué modelo de sociedad queremos, qué derechos queremos proteger y qué futuro queremos para nuestros hijos".

Moleón ha defendido el autogobierno de Navarra, que "no es una palabra para un discurso" sino "una herramienta para que las decisiones que afectan a los navarros se tomen aquí", y ha puesto en valor las transferencias competenciales en materia de tráfico, sanidad penitenciaria, Ingreso Mínimo Vital y, la más reciente, de I+D+i.

Al respecto, ha llamado la atención ante la "contradicción" de UPN y PP que "ha firmado un pacto electoral diciendo que van a defender nuestro régimen foral" pero en la Junta de Transferencias el PP se abstuvo del acuerdo para la competencia de I+D+i. "Una vez más el tránsfuga se la coló", ha manifestado.

Igualmente, ha indicado que Vox "plantea no presentarse al Senado en Navarra" en beneficio de la candidatura UPN-PP y ha exigido conocer "qué se ha acordado y qué consecuencias puede tener" para la Comunidad foral. "Nuestro régimen electoral no puede ser una moneda de cambio electoral", ha manifestado. Por el contrario, ha defendido el acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio para concurrir unidos al Senado para "avanzar en derechos y profundizar en nuestro autogobierno" y no sólo para "frenar a la derecha".

CHIVITE DEFIENDE LA "RESPONSABILIDAD COLECTIVA" DE UN "FUTURO MEJOR"

En su intervención, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha advertido que estamos en un "momento crucial en nuestra historia; muchas de las cosas que damos por seguras hoy están amenazadas", destacando la intención de "las derechas" se planteen modificar la Ley del Aborto. Las elecciones se tratan, ha dicho, de defender "los derechos conquistados" y "proteger a la gente". Ha alertado de propuesta "que sitúan el enriquecimiento individual por encima del bien común" y reducir el papel de los público.

"Estamos asistiendo al crecimiento de los totalitarismos, la desinformación y la polarización", ha remarcado Chivite, que ha señalado que "la democracia no la podemos dar por sentada, hay que defenderla cada día". Y ha dicho a los candidatos al Congreso y el Senado que deben defender que Navarra es una comunidad "diversa y plural". También ha llamado a hablar "de la esperanza y el futuro" y ha defendido que "tenemos una responsabilidad colectiva en la construcción de un futuro mejor".

Ha afirmado que en el PSN hay "ganas y mucha ilusión por lo que todavía tenemos por hacer". Se ha mostrado "profundamente orgullosa de la posición del Gobierno de España levantando la voz para denunciar el genocidio en Gaza" "hay momentos en que la política tiene que demostrar que esta basada en principios y ante el asesinato de cientos de niños y niñas no podíamos mirar para toro lado". "Con esa misma convicción defendemos los derechos de todas las personas", ha remarcado, para añadir que "frente a los discursos de quienes enfrentan y nos dicen cómo ser buenos o malos españoles tenemos que seguir defendiendo la convivencia entre diferentes".

Por otro lado, ha señalado que frente a quienes dicen que "gobernar desgasta" ha afirmado que "más desgasta estar en la oposición y si no que se lo pregunten a UPN". "Gobernar legitima, demostrar con hechos que esos discursos van a políticas y el resultado que tienen en la vida de las personas", ha resaltado, para afirmar que en Navarra "hacemos políticas que mejoran la vida de la gente" y la convierte en la comunidad "con mejor calidad de vida del país".