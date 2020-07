Sale del hospital el policía foral que estuvo 64 días en la UCI por coronavirus

A su salida del hospital, se ha mostrado "abrumado" ante el apoyo recibido por compañeros y personal sanitario que le han ovacionado

PAMPLONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Policía Foral que estuvo 64 días ingresado en la UCI por coronavirus ha abandonado este martes el Complejo Hospitalario de Navarra.

El agente, Damián, salió de la UCI el pasado 22 de junio, cuando pasó a planta, y este martes ha abandonado el Complejo Hospitalario en medio de una prolongada ovación de compañeros de la Policía Foral y personal sanitario, ante los que ha expresado su agradecimiento. En la puerta del centro hospitalario le esperaba un cartel en el que se leía 'Damían, lo has conseguido'.

"Muchísimas gracias a todos. Vuestro apoyo ha sido súper importante para mi y para mi familia, que no la habéis dejado sola. Me he agarrado a todos los mensajes, canciones, audios de todo tipo que me habéis mandado entre todos. Estoy abrumado, no sé que deciros, gracias a todos, gracias por estar aquí. Vamos adelante, luchando contra esto todos, que es una lucha de todos. Muchas gracias a todos", ha dicho el agente a los presentes.