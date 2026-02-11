Salud amplía 15 días más la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial para recién nacidos

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha decidido ampliar 15 días más, hasta el próximo 28 de febrero, la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para bebés recién nacidos ante la situación epidemiológica actual.

Según recoge el último informe de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra / Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua (ISPLN/NOPLOI), la incidencia de infecciones por VRS "muestra una tendencia descendente, aunque todavía se están produciendo ingresos hospitalarios".

Concretamente, en la última semana, del 2 al 8 de febrero, se confirmaron 62 casos de VRS, de los cuales 46 requirieron hospitalización. Cuatro de esos casos eran menores de 15 años.

Por ello, la Sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones del ISPLN ha decidido continuar con la administración de nirsevimab hasta el 28 de febrero, tanto para los bebés recién nacidos, como para los menores de 24 meses que presenten condiciones de riesgo y que no hubieran sido previamente inmunizados.

DÓNDE SE ADMINISTRA Y A QUIÉN SE RECOMIENDA

Los recién nacidos pueden recibir esta inmunización en el centro hospitalario donde nacen: Hospital Universitario de Navarra / Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa, Hospital Reina Sofía de Tudela, Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, Clínica Universidad de Navarra o Clínica San Miguel.

Aquellos que nacen en su domicilio o centros diferentes a los mencionados reciben su dosis "lo antes posible" en su centro de Atención Primaria. Hasta el momento han recibido este fármaco 2.932 bebés.

Esta temporada se está recomendando la inmunización frente al VRS a los niños nacidas entre el 1 de julio de 2025 y el 28 de febrero de 2026, prematuros menores de 12 meses (nacidos la temporada anterior, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de junio de 2025) y a lactantes menores de 24 meses con ciertas patologías de alto riesgo de desarrollar enfermedad grave por VRS.

El VRS es la principal causa de hospitalización por infección respiratoria en menores de 12 meses durante la temporada de otoño-invierno y provoca el 90% de los casos de bronquiolitis.

La administración de un anticuerpo monoclonal (nirsevimab) "ha demostrado una eficacia del 78% para evitar casos de enfermedad por VRS en bebés que requieren hospitalización". Nirsevimab se une al VRS y evita que el virus se fusione con las células de las vías respiratorias, "proporcionando inmunidad inmediata frente a la enfermedad".

Esta protección dura al menos 5 meses. La inmunización con nirsevimab "es segura". Las reacciones adversas más habituales son reacciones locales en el lugar de inyección (dolor y erupción cutánea) y fiebre. Todas ellas con una frecuencia menor al 1%.

En la campaña 2024-2025 se alcanzó una cobertura del 90,6% con nirsevimab. El ISPLN estimó que esta inmunización "evitó más de 81 hospitalizaciones pediátricas por VRS, una por cada 23 inmunizaciones administradas".

Para resolver las posibles dudas que puedan tener las familias en relación con este tema, el ISPLN ha publicado el folleto 'Preguntas y respuestas sobre la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en Navarra', que se puede descargar desde su página web.