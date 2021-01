Salud apela a la responsabilidad de empresas y personal trabajador en la campaña En salud laboral, eres una pieza clave

PAMPLONA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) impulsa una vez más la campaña 'En salud laboral, eres una pieza clave' para apelar a la responsabilidad de todos los agentes implicados en la prevención de riesgos. En el marco de la misma, se han editado 12.000 calendarios que se repartirán en 5.500 empresas de más de cinco trabajadores.

La iniciativa, que se puso en marcha en el año 2019 y ha tenido continuidad en el año 2020, consiste en la emisión de doce mensajes, por diferentes canales, que inciden en un aspecto concreto de la prevención. En esta edición, a los mensajes habituales dirigidos a empresariado, mandos intermedios y personal trabajador sobre la importancia de implantar una cultura preventiva en la empresa, se han unido otros ligados directamente a la repercusión que ha tenido la pandemia del COVID-19 en los ámbitos de la salud y las relaciones laborales.

Por una parte, ha indicado el Ejecutivo, la crisis ha contribuido a reforzar la idea de integración y complementariedad entre salud pública y salud laboral. La situación generada ha puesto de manifiesto que los problemas de salud pública (cánceres, riesgos biológicos, etc.) son problemas de salud laboral (trabajadoras y trabajadores especialmente sensibles, colectivos vulnerables, trabajo de cuidados, actividades esenciales, etc.) y que, a su vez, los problemas de salud laboral (accidentes de trabajo, trastornos musculo esqueléticos, etc.) lo son también de salud pública. Este es uno de los aspectos clave en el que ha querido incidir la campaña.

Desde el ISPLN se ha querido, además, extraer "lo positivo" de la experiencia, ya que la forma de abordar la problemática en las empresas ha abierto nuevas puertas en el campo de la prevención. Desde los equipos preventivos se considera que "el esfuerzo realizado estos meses para idear soluciones y reorganizar el trabajo para conseguir entornos laborales más seguros, objetivo que se ha conseguido, puede ser aplicado a partir de ahora a otros tipos de accidentes laborales y enfermedades profesionales".

En este sentido, el organismo recuerda que está demostrado que la detección y eliminación de riesgos en el trabajo, unido al cumplimiento de las medidas preventivas, contribuye de forma clara a reducir la tasa de siniestralidad.