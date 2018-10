Santiago Sequeiros y Miguel Ángel Martín centran la recta final del IX Salón del Cómic de Navarra

Publicado 03/10/2018 18:41:34 CET

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La IX edición del Salón del Cómic de Navarra concluye esta semana con las visitas de Santiago Sequeiros ('Romeo muerto' y Miguel Ángel Martín ('Brian the Brain', 'Rubber Flesh').

Santiago Sequeiros firmará ejemplares a las 18.00 horas en Librería Librería Deborahlibros (Avda. de la Baja Navarra, 44) y mantendrá una entrevista con público, a partir de las 20.00 en el Salón de Actos del Palacio del Condestable. Al día siguiente, el viernes 5, el historietista Miguel Ángel Martín firmará ejemplares a las 18.00 en Librería TBO (Calle de la Merced, 28). Posteriormente, mantendrá una entrevista con público, a partir de las 20.00 en el Salón de Actos del Palacio del Condestable.

El Salón del Cómic llegará a su fin este sábado 6 de octubre, a las 11.00 en Civican, con el taller infantil de cómic 'Comiqueando', a cargo del dibujante Roberto Flores. Está dirigido a niños de 6 a 10 años acompañados por sus padres, ha informado en una nota la organización del evento.

Santiago Sequeiros, (Buenos Aires, 1971), es historietista e ilustrador. Su álbum 'Ambigú' fue publicado por la editorial Camaleón, lo mismo que su siguiente obra: 'Nostromo Quebranto' (1995). Toda su obra se ambienta en la ciudad ficticia de la Mala Pena, un mundo propio que debe mucho a la obra de Juan Carlos Onetti y al cine expresionista alemán. Un año después, fue galardonado con el Premio al autor revelación en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona y La Cúpula editó 'To Apeirón' dentro de su colección Brut Comix.

Cumplidos los 25 años, abandonó por un largo periodo el cómic, centrándose en la ilustración, la publicidad y los storyboards. Su trabajo se publica en medios como El Mundo, El País, El Periódico de Catalunya y otros medios digitales e impresos. En 2018, Dibbuks ha publicado 'Hazañas eróticas del cuarentón hijoputa', una recopilación de los artículos escritos por Hernán Migoya para la revista Primera línea e ilustrados por su mano. También este año ha concluido, tras diecisiete años de trabajo, 'Romeo Muerto', su obra más ambiciosa hasta la fecha, que llegó en primicia al salón navarro.

Miguel Ángel Martín (León, 1960) es ilustrador e historietista. Entre su trabajo destacan series como 'Brian the Brain', 'Rubber Flesh', 'Psychopathia Sexualis' o 'The Space Between', que abordan una temática escabrosa, centrada en la tecnología, la deshumanización y la violencia, lo que contrasta con su trazo limpio y ambiente aséptico, cercano a la línea clara.

Ha diseñado, además, infinidad de ilustraciones, carteles, cubiertas de discos (principalmente para Subterfuge) y de libros (desde 2008 para Rey Lear), así como merchandising, además de dedicarse a otras facetas, como la escritura teatral. En 2008 publica su primera novela gráfica concebida como tal: 'Playlove', donde las calles no tienen nombre. En 2010 fue homenajeado en el Festival de Cómic de Lucca (Italia). Miguel Ángel Martín ha declarado su admiración incondicional por autores como J. G. Ballard, William S. Burroughs, David Cronenberg, Alvin Toffler, Marvin Harris, Emil Cioran y músicos como Whitehouse.