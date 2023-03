SATSE desconvoca la huelga de este viernes por "el abuso de los servicios mínimos" pero no descarta movilizaciones

PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería SATSE ha desconvocado la huelga prevista para este viernes en Navarra debido, fundamentalmente, a los "abusos de los servicios mínimos" planteados por la Administración, aunque no descarta continuar con otro tipo de movilizaciones si las negociaciones con Salud "no llegan a buen puerto".

Así lo ha indicado este martes en declaraciones a Europa Press Maika Bustos, delegada del sindicato, que ha explicado que tras la huelga del 28 de febrero, los servicios jurídicos de SATSE presentaron alegaciones a los servicios mínimos planteados en aquella ocasión, que a su juicio fueron "excesivamente altos", pero que todavía no han recibido respuesta a dichas alegaciones, por lo que convocar una nueva huelga "no tenía sentido". "Nos parecía injusto mantener esta huelga con la pérdida económica que supone para nuestro personal, porque no iba a ser efectiva", ha señalado.

Preguntada por las negociaciones con el departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Bustos ha respondido que "van por buen camino, estamos intentando concretar y juntar posturas". "Ojalá podamos llegar a un acuerdo, por nuestra parte no descartamos seguir con movilizaciones si esto no llega a buen puerto", ha apuntado, tras subrayar que "estamos pendientes de que vuelvan a mandar una contrapropuesta y posiblemente nos reunamos en breves".

Según Bustos, "seguimos intentando afinar y concretar unos puntos importantes para el sindicato", como son la reducción de la sobrecarga laboral y el fomento del desarrollo profesional, aunque ha valorado que "se han conseguido varias cosas que han pasado por Mesa Sectorial y Mesa General".