Sayas dice que Sánchez "perdió los papeles" en el debate: "Demostró que votar al PP es una emergencia de Estado"

PAMPLONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP en Navarra al Congreso, Sergio Sayas, ha afirmado que el candidato del PSOE a presidir el Gobierno de España, Pedro Sánchez, "perdió tanto los papeles" durante el debate cara a cara mantenido ayer lunes con Alberto Núñez Feijóo -candidato del PP- "que se demostró que ahora mismo votar al PP se ha convertido en una emergencia de Estado".

En declaraciones a los medios de comunicación junto a la candidata del PPN al Senado, Amelia Salanueva, Sayas ha apuntado que en el debate "vimos a un Sánchez nervioso, completamente fuera de sí, que lo que no quería era debatir, sino que lo que quería era hacer un monólogo". "España no puede permitirse más tiempo tener un presidente como Sánchez, irascible, fuera de sí, incapaz de dar propuestas. Y frente a eso vimos una alternativa serena, una alternativa preparada, y un presidente del Gobierno, que va a ser Alberto Núñez Feijóo, que va a gobernar este país con la seriedad que España se merece", ha añadido.

Ha añadido Sayas que en dicho cara a cara "se volvió a demostrar una cosa y es que solo tenemos dos alternativas en este país", o bien "un presidente que está fuera de sí", que es Sánchez, o "una alternativa que es Feijóo, que demostró tener un proyecto serio y sereno para España". En este sentido, ha indicado que "para que el cambio de Feijóo sea una realidad, sólo es posible hacerlo votando al Partido Popular". "Votar al Partido Popular ya era importantísimo hasta ayer, pero después de ver el debate, se ha convertido directamente en una emergencia de Estado", ha reivindicado.

Según ha subrayado Sayas, "ayer vimos cómo Sánchez no quería dar ninguna explicación de por qué ha subido 42 veces los impuestos a los españoles, de por qué hay 1.155 agresores sexuales a los que sus decisiones de gobierno han servido para que se les rebajaran las condenas, por qué ha nombrado a 40 ministros, habiendo tenido el gobierno más gallinero del que hemos tenido en toda la historia de España".

"Fue incapaz de dar una sola respuesta a los españoles porque fue simplemente a no dejar hablar a nadie y a no dar ninguna explicación. Eso no es lo que España merece. España merece tener un presidente serio, un presidente sereno. Ese presidente es Alberto Núñez Feijóo y la forma de hacerlo solo es votando al Partido Popular", ha apuntado.

Así, Sayas ha señalado que "no es momento de localismos, no es momento de repartir el voto, es momento de tener una respuesta a una emergencia de Estado, que es sacar a Sánchez de la Moncloa y la única forma de hacerlo es votando al Partido Popular".

En respuesta a los periodistas sobre la acusación de Sánchez de "comprar a dos tránsfugas de UPN para tumbar la reforma laboral", Sayas ha contestado que "no hay nada de lo que esté más orgulloso de que toda mi acción política en el Congreso de los Diputados haya servido para combatir el 'sanchismo'". "Cuando ayer vi todavía la cara que dio Sánchez perdiendo los papeles y fuera de sí, no hizo otra cosa más que reafirmarme en que todo lo que hiciésemos para combatir al peor presidente de la historia de la democracia en nuestro país se quedaba corto", ha dicho.

Por su parte, Salanueva ha realizado una valoración "muy positiva" del debate "a pesar de las continuas interrupciones, a pesar de la mala educación, a pesar de la decepción, de ver ya no solo un candidato sino un presidente del Gobierno, que va a dejar de serlo muy pronto, que no ha estado a la altura de lo que merecen los españoles". "Es una cuestión ya de respeto, no solo de respeto a su adversario político, a Núñez Feijóo, sino de respeto a los ciudadanos. Eso nos ha permitido, desgraciadamente, ver la peor cara de Sánchez, que la conocíamos, conocimos la peor cara de su gestión, y ayer su intervención, en 100 minutos, avaló todo lo que estoy diciendo", ha reivindicado.

Según Salanueva, "hemos visto la insolvencia de un presidente de Gobierno, hemos visto las mentiras en las que ha construido durante toda la legislatura el presidente del Gobierno su mandato, y hemos visto también la mala educación" frente a "una persona preparada y cualificada como Alberto Núñez Feijóo", que "supo aprovechar magníficamente" la "oportunidad".

"Hemos visto a una persona preparada, con experiencia, con educación, ha dicho que dirá siempre la verdad, que no va a mentir a los españoles, con respeto a las personas, exigiendo que a los ciudadanos no se nos tome por tontos, que es lo que ayer se intentó una vez más, como se viene haciendo durante muchos meses. Los ciudadanos merecemos un respeto, no somos tontos y queremos que se nos trate con el respeto que nos merecemos", ha señalado.

A su juicio, "vimos a un Sánchez absolutamente rehén de sus pactos políticos, de los que no renuncia, de los que no se arrepiente y de los que continuará si tiene una mínima oportunidad -que a la vista está que parece que eso ya no va a ser así-, rehén de los pactos con quienes quieren acabar con un modelo político que es el de la Constitución y de la transición española, con un modelo político que es el modelo de la Comunidad foral y del Amejoramiento".

Ha criticado Salanueva que Sánchez "no se arrepiente para nada" de "las decisiones tan graves que ha tomado, no ha pedido perdón por el ataque a las mujeres" con la ley del 'solo sí es sí'. "Hemos visto cómo somos la nación que peor se ha recuperado tras la pandemia de toda Europa. Y el presidente sigue mintiendo con datos y con argumentos. Por lo tanto, pena de ver un presidente de Gobierno que no está al nivel, que no está a la altura, pero muy esperanzados, muy contentos, porque ayer vimos al Feijóo presidente, el Feijóo preparado, eficaz, solvente, educado, y basado en la verdad", ha dicho.

Feijóo, ha continuado Salanueva, "quiere apoyos directos, apoyos sin intermediarios, para no depender de nadie, sino simplemente de las políticas que propone el Partido Popular y el programa y los principios y valores que propone el Partido Popular". Por ello, "el apoyo directo a Feijóo solo puede hacerse de una manera y es eligiendo la papeleta al Partido Popular al Congreso y al Senado".

"En Navarra, tras la ruptura unilateral por parte de UPN de Navarra Suma, es la primera vez que concurrimos separados en unas elecciones generales UPN y Partido Popular. También se presenta Vox, no al Senado, pero sí al Congreso, y nosotros lo que pedimos es un apoyo directo. El único apoyo a Núñez Feijóo lo tiene el Partido Popular, no hay otras opciones", ha insistido.

Así, Salanueva ha remarcado que "estamos esperanzados porque las encuestas, mayoritariamente, nos están dando unas buenas perspectivas, pero sólo son encuestas, aquí hay que seguir trabajando".