Sayas (PP) dice que el futuro político de María Chivite está "ligado" al de Santos Cerdán

Considera el Congreso del PSOE como una "exaltación de la corrupción" y critica la "falta de escrúpulos" de Sánchez

PAMPLONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado navarro del PP Sergio Sayas ha afirmado que con el "apoyo cerrado" que la secretaria general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite, ha brindado al secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán -acusado por el presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, de haber recibido un sobre con 15.000 euros-, "liga su futuro político al futuro de Santos Cerdán".

"Si finalmente las acusaciones que el señor Aldama ha realizado sobre Santos Cerdán llegaran a probarse, el futuro político de María Chivite estaría comprometido y tendría una clara dificultad para seguir representando a los navarros", ha afirmado.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en Pamplona junto al también diputado 'popular' Carlos García Adanero, Sayas ha realizado un llamamiento a los ciudadanos navarros a celebrar este martes el Día de Navarra "reivindicando una alternativa frente a un gobierno de Sánchez y de Chivite que son una amenaza para nuestra comunidad".

Según ha manifestado, el PPN afronta el 3 de diciembre "con preocupación porque sabemos que Navarra no puede tener un gobierno peor y que los gobiernos tanto de Navarra como de España son una amenaza para nuestra comunidad", pero también "con ilusión y con esperanza de construir una alternativa que devuelva de esta tierra a la senda del progreso".

Por otro lado, Sayas ha añadido que el Congreso del PSOE celebrado este fin de semana "ha sido una exaltación de la corrupción" y ha considerado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha decidido atrincherarse en el poder" y ha "optado por la falta de escrúpulos como modelo para el Partido Socialista".

Según Sayas, en el Congreso socialista "se ha recibido como héroes" a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "se ha aplaudido a una imputada por cuatro delitos, que es la mujer del presidente del Gobierno, y se ha ratificado en el cargo a alguien que ha sido acusado por Aldama de recibir presuntamente 15.000 euros, Santos Cerdán".

"El mensaje que ha lanzado el Partido Socialista en este Congreso es que está dispuesto a blanquear la corrupción con tal de atrincherarse en el poder", ha afirmado Sayas, tras añadir que "en cualquier país democrático del mundo", estos hechos, que revisten de una "gravedad absolutamente clara y palmaria", hubieran llevado "inexorablemente a la salida del Gobierno del presidente y hubieran conducido a volver a dar la palabra a los españoles".

"Pero Sánchez no lo hará porque ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo, que no tiene ningún respeto por las instituciones, por los españoles ni tan siquiera por la democracia", ha subrayado, para a continuación subrayar que el Gobierno central "está agotado" y que esta legislatura "no da para más, pero el señor Sánchez ha decidido atrincherarse en el poder".

A su juicio, si Sánchez "hubiera optado por la ejemplaridad, hubiera cesado a Santos Cerdán", pero "ha optado por respaldarlo" y eso implica que "ha optado por la falta de escrúpulos como modelo para el Partido Socialista".

Por otro lado, ha remarcado que "no solamente el Partido Socialista es responsable de estos comportamientos ligados a la corrupción", sino que también EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, en Navarra, "están mirando para otro lado frente a una corrupción que asola al Gobierno de España y a su socio de Gobierno en Navarra". "Parece que la corrupción, cuando es izquierda, les parece menos corrupción y callan y giran la cabeza para no ver nada", ha criticado.

Por su parte, García Adanero ha considerado que los partidos que continúan apoyando al Gobierno "están sacando beneficio de ello, porque su objetivo político va por otro lado, porque cuanto peor esté la gobernabilidad de España y más débil esté el país, ellos ganan y por eso ese apoyo incondicional", ha indicado.

Asimismo, ha calificado de "gravísimo", que "el Estado esté al servicio de intentar acabar con el rival político", pues "vemos como normal que todas las instituciones del Estado estén trabajando para acabar con un rival político", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Estamos cayendo en una decadencia absoluta. ¿Cómo podemos permitir que las instituciones de todos los españoles estén trabajando al servicio del presidente del Gobierno porque es incapaz de ganarle democráticamente las urnas a una presidenta autonómica?", ha planteado.

Tras criticar que "el Gobierno todos los días pone a parir a los jueces que imputan o que toman alguna decisión que parece que no les gusta", ha esperado que el Estado de Derecho "siga siendo más fuerte que el propio presidente, que como dijo ayer, su voluntad es estar de por vida en el puesto de presidente, entre otras cosas para acabar con la derecha, para eliminar a la derecha". "Cuando habla en esos términos no sé exactamente a qué se refiere. Nos acordamos cuando otros decían que había que eliminarnos lo que hacían, espero que el presidente Sánchez no haya llegado a ese punto todavía", ha manifestado.

En respuesta a los medios de comunicación sobre si el PP se plantea presentar una moción de censura, Sayas ha indicado que "los partidos que están sustentando al gobierno de España son cómplices de esta corrupción que rodea al Partido Socialista y al gobierno, y como cómplices que son, siguen sustentando eso". "No hay una mayoría alternativa en el Congreso de los Diputados a fecha de hoy, por tanto, si Sánchez sigue es porque sus socios les consienten que siga", ha comentado.

Preguntado por el acuerdo de EH Bildu, PSN y Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona sobre el Monumento a los Caídos, Adanero ha respondido que "es una chapuza lo que van a hacer y al final" y que "ellos mismos están dando cuenta de sus contradicciones, tienen problemas entre ellos".

"Como pasa en todos los lugares del mundo, los edificios se hacen por unos motivos y con los años se buscan otras fórmulas para que luego no esté identificado por lo que se hizo, pero no se tiran los edificios", ha apuntado, tras añadir que "tirarlo no lo van a tirar y lo que hacen es una chapuza absoluta". "Bueno, eso es lo que dicen que van a hacer, de momento mucha palabrería, ya veremos luego cuál es el diseño final", ha dicho, tras considerar que este tema "no es una prioridad para Pamplona en estos momentos".