El secretario de Formación de UGT defiende que los alumnos de todos los niveles "sepan la historia realmente como fue"

PAMPLONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, ha defendido que los alumnos de todas las etapas educativas, "desde los niveles básicos de la educación hasta los niveles universitarios, sepan la historia de su país realmente como fue".

Así lo ha afirmado este jueves en Pamplona, antes de participar en un taller organizado por UGT y la Fundación Francisco Largo Caballero con el título 'La memoria democrática: un deber imprescindible en nuestra acción sindical', en la que también han participado la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno de España, Zoraida Hijosa, y el director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pacheco ha apostado por "que la historia se estudie, y se estudie realmente como debe estudiarse: con fenómenos históricos y no con opiniones de determinada gente que no hace nada más que enturbiar, mentir, hacer unas mentiras históricas en el sentido de leer la historia de una forma que no fue".

Pacheco ha destacado que este taller "sobre la importancia que tiene la memoria histórica para nuestra acción sindical" se ha organizado porque "consideramos muy importante el conservar la memoria de nuestra propia organización, memoria que tiene que ver con el pasado, memoria que tiene que ver con el presente y memoria que tiene que ver con el futuro".

"La memoria del pasado sería lo que hoy denominamos memoria democrática en el sentido amplio y todo lo que es la conservación de nuestros archivos que desde 1888 tenemos y están depositados en la Fundación Largo Caballero en Alcalá de Henares", ha remarcado. La memoria actual, ha dicho, "es todo lo que estamos haciendo en el sindicato actualmente" realizando "el tratamiento documental oportuno", ya que "antes era solo papel y hoy la documentación es mucho más amplia". Y "de cara a futuro", la labor consiste en "ir preparando para que no se pierda nada de esto".

También ha hecho referencia al concepto de memoria, "que hoy está tan puesto en cuestión en algunas comunidades autónomas" donde "se habla de otra cosa: de la concordia". En este sentido, ha considerado que "la memoria es una cosa y la concordia es otra".

Ha subrayado Pacheco que uno de los objetivos de la jornada es exponer el trabajo que se está realizando junto al Ministerio de Memoria Democrática "buscando dónde pueden estar compañeros y compañeras que hoy todavía no tenemos localizados, para darle a sus familiares, por lo menos, la dignidad que deben tener".

El fin del taller también es abordar el desarrollo de la ley nacional en esta materia. "La ONU ya ha dado un toque a las comunidades autónomas que están intentando hacer otra cosa, porque es una ley estatal pero que viene también emanada de disposiciones a nivel internacional que no se pueden saltar, no puede haber ciudadanos de un país que no se sepa dónde están", ha reivindicado.

Por su parte, Zoraida Hijosa ha remarcado que el objetivo del taller es "hablar del deber de memoria y de la importancia de la democracia en España y de que las leyes de memoria y las políticas públicas de memoria sigan adelante". Según ha apuntado, la importancia de la ley estatal de memoria democrática radica en "que pone en el centro a las víctimas, sobre todo en comparación con las leyes anteriores".

"Lo que hace es fijar un marco para desarrollar las políticas públicas de memoria democrática y que se basa en los cuatro principios fundamentales que dictan las Naciones Unidas y todas las instituciones democráticas europeas y también los relatores de la ONU, que tan importantes han resultado ahora también con todo este tema de las supuestas leyes de concordia. Lo que hace es defender a las víctimas, la verdad, la memoria, la justicia y el deber de memoria como garantías de no repetición", ha dicho.

Martín Zabalza, por su parte, ha subrayado que estas jornadas "unen sindicalismo y memoria, que es tanto como decir democracia y bienestar", y ha destacado que Navarra es "una comunidad vanguardia y pionera en el trabajo de memoria democrática y de memoria histórica". "Tenemos una ley autonómica de memoria histórica, tenemos una ley autonómica de lugares de memoria, tenemos una ley autonómica sobre víctimas de motivación política de extrema derecha y funcionarios públicos, tenemos una ley autonómica de víctimas del terrorismo", ha dicho.

Según ha señalado, "durante demasiados años hemos sufrido violencia política, represión, víctimas, hemos sufrido mucho como sociedad", y "ahora estamos trabajando en un nuevo tiempo democrático de paz, de diálogo entre diferentes, y se tiene que hacer sobre una base de memoria de lo que ocurrió para que no volvamos a repetir lo que ocurrió".

"Trabajamos en el presente para construir un futuro de paz y que las nuevas generaciones no vivan los horrores que nos ha tocado vivir a nosotros en el pasado, a nuestra generación, a nuestros padres, a nuestros abuelos", ha apuntado, tras poner en valor la labor de los sindicatos en general y de UGT en particular en "la articulación de un país democrático como es el nuestro".

APARICIÓN DE BALAS EN UNA FOSA EN MAÑERU

Por otro lado, en respuesta a los medios de comunicación, Martín Zabalza ha explicado que este jueves se está realizando una actuación del Instituto Navarro de la Memoria junto con la Sociedad Aranzadi para analizar la aparición de balas en una fosa en Mañeru.

"Estamos analizando esa fosa, no tenemos resultados todavía. Es esta mañana cuando se está actuando, por lo tanto, no puedo avanzar más el resultado. El trabajo con Aranzadi es un trabajo técnico muy importante. Y se está haciendo con presencia nuestra también del Gobierno de Navarra en la fosa", ha dicho.

Según ha remarcado, "la aparición de algunos elementos que suelen ser habituales en algunas zonas, como balas o como botones, no significan que pertenezcan a la época que estamos buscando". "Pueden ser anteriores, pueden ser de otros conflictos que nada tengan que ver con el conflicto en torno a una exhumación de represaliados de la Guerra Civil. Por lo tanto, tengamos cautela. Hay unos elementos, pero no podemos afirmar que sean de esa fosa o que pertenezcan a personas fusiladas que quizás encontremos o no. Veremos cómo va la mañana", ha subrayado.