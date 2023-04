El sector de la caza se manifiesta en Pamplona para rechazar las "leyes animalistas" y pedir que se les "escuche"

PAMPLONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, alrededor de 5.000 según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este domingo en Pamplona, convocados por la Federación Navarra de Caza, para rechazar las "leyes animalistas" y pedir que se "escuche" al sector a la hora de elaborar estas normativas. Un colectivo que engloba en Navarra a unas 8.000 personas, según ha afirmado esta federación.

La movilización ha partido pasadas las 11.20 horas desde la Plaza de Europa, donde se recogían firmas para pedir la derogación de la Ley de Bienestar Animal, y ha finalizado junto al Monumento a los Fueros, en el Paseo Sarasate. La marcha estaba encabezada por dos personas con una lechuza y un águila de Harris y una pancarta con el mensaje 'Caza es libertad'. Le seguía otra pancarta con el lema 'No a la ley animalista. Sí a la caza, sí al mundo rural, si a nuestras costumbres'.

La mayoría de los asistentes iban ataviados con un chaleco naranja y, a lo largo del recorrido, han hecho sonar cencerros, silbatos y bocinas. También se han visto varios perros de caza. Entre los asistentes se encontraba la senadora y secretaria general del Partido Popular de Navarra, Amelia Salanueva.

La movilización ha contado con la participación de representantes de la Federación Española de Caza y de otras comunidades autónomas como Aragón, La Rioja o Cantabria, entre otros.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la manifestación, José Lavilla, vicepresidente de la Federación Navarra de Caza, ha pedido que se "escuche" al colectivo de cazadores y ha criticado que "no cuentan con nosotros para nada" a la hora de elaborar unas leyes que ha calificado de "antiprogresistas".

Según ha indicado, "todo lo que abarca la ley a nivel de protección animal, todos los requisitos que nos piden, todo lo que abarca el maltrato animal, es que está fuera de sitio". "No nos escuchan, no saben lo que es el perro de caza, no saben cómo los cazadores cuidamos a nuestros perros y nos meten a todos en el mismo saco", ha criticado.

En el día a día, ha explicado que con los hurones "hay que meterles microchips, hay que vacunarlos constantemente, los perros lo mismo, tienen una serie de vacunas y protocolos". También ha criticado que a la hora de criar "están poniendo todas las pegas del mundo". En cuanto al maltrato animal, ha afirmado que "cuando abates una pieza, según como está la ley, puede ser que tengamos problemas".

Lavilla ha remarcado que "el cazador que no cuida a su perro de caza no es cazador, y contra esos hay que ir y aplicar la ley. Pero los que cuidamos a los animales, respetamos el medio ambiente y lo que es el entorno de nuestros perros de caza, nos tendrían que escuchar".

Por todo ello, ha pedido que se cuente con el sector para sacar una ley que "sea satisfactoria para todo el mundo, no sólo para animalistas".

"EL GOBIERNO NO HA TENIDO CONSIDERACIÓN CON EL COLECTIVO CINEGÉTICO"

En un comunicado, la Federación Navarra de Caza ha criticado que, durante esta legislatura, el Gobierno foral "ha demostrado no tener consideración alguna con el colectivo cinegético" y ha rechazado las "leyes animalistas", tanto a nivel nacional como navarro, que "se han plegado a la presión animalista, desoyendo la realidad del mundo rural y de los propietarios de los animales empleados en la caza".

"El hecho de contemplar a perros y hurones de caza como meras mascotas, además de que significa no entender su naturaleza y su realidad, lleva a minusvalorar la labor que estos animales realizan en los montes y campos", ha remarcado.

Por ello, ha reclamado que "la caza sea considerada como una actividad esencial y que, por lo tanto, las leyes y las instituciones la traten como tal". "Está en juego la supervivencia del sector y todo lo que él representa", ha advertido la Federación Navarra de Caza, que ha reclamado a las fuerzas políticas "consenso, sentido común y una urgente modificación de las normativas animalistas".