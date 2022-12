. El Sector Primario de la Actividad Económica de Navarra recibe la Medalla del Parlamento foral

PAMPLONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Parlamento de Navarra ha acogido este viernes el acto de entrega de la Medalla de la Cámara foral al Sector Primario de la Actividad Económica de Navarra, un conjunto de cooperativas, denominaciones de origen y organizaciones agrarias y ganaderas de cuyo porvenir depende en buena medida la "vertebración socioeconómica" de un territorio a cuyo "desarrollo sostenible" desean seguir contribuyendo, pese a las "dificultades coyunturales y estructurales que amenazan su viabilidad", según ha manifestado Unai Hualde, presidente del Legislativo.

Se trata de la máxima distinción que concede el Parlamento, un reconocimiento que, según consta en la declaración institucional aprobada al efecto, viene a premiar la trayectoria de todas las personas y entidades que trabajan en el Sector Primario, incluidas las Indicaciones Geográficas Protegidas, también fundamentales para la vertebración territorial y para la economía de la Comunidad foral.

El acto, organizado en el marco de la conmemoración del Día de Navarra 2022, ha contado, entre otros, con la asistencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, el defensor del Pueblo, Patxi Vera, el senador autonómico, Koldo Martínez, los senadores Alberto Catalán y Toni Magdaleno, los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces, además de parlamentarios de todos los grupos.

Unai Hualde ha comenzado su intervención repasando los pormenores de una legislatura marcada por la pandemia y, "en el lado positivo, por la actuación de algunos sectores que, como el sanitario o el de la agricultura y la ganadería, se han revelado fundamentales en un contexto de especial dificultad, también a nivel geopolítico".

"Merecéis hoy nuestro reconocimiento institucional porque seguís apostando por una labor vital, pese a los problemas coyunturales y los retos estructurales de un sector sin el cual nos iría muy mal. Si a nuestra agricultura y ganadería les va bien, a nuestra economía también, de ahí el esfuerzo del Departamento de Desarrollo Rural por abordar esos desafíos de una manera dialogada. Se han gestionado ayudas para dotar de liquidez y aminorar el impacto de las diferentes afecciones, todo con la idea de proteger a un sector que hace territorio, frena la despoblación y favorece el crecimiento sostenible", ha expuesto.

Así, tras llamar a "consumir producto local" y seguir trabajando para "limitar o terminar con la tiranía de la distribución" y los efectos de la espiral inflacionista, el presidente de la Cámara ha reconocido la necesidad de continuar trabajando en los diferentes marcos para, ya sea desde Europa, el Estado o Navarra, "atender las demandas del sector en toda la cadena alimentaria". "El esfuerzo por mejorar la situación del Sector Primario es innegable. Como innegable es que nuestras denominaciones de origen, nuestras Indicaciones Geográficas Protegidas y, en suma, nuestros alimentos de proximidad han sido y continúan siendo un referente", ha indicado.

Unai Hualde ha concluido trasladando el agradecimiento del Parlamento de Navarra a "todas las personas que habéis participado en este acto, con mención especial para aquellos jóvenes que os lanzáis a la aventura de vivir y trabajar en el sector que tan merecidamente hoy condecoramos". "Os felicitamos por la labor que hacéis por el campo y por Navarra", ha expuesto.

A continuación, Juan Luis Sánchez de Muniáin, secretario Primero de la Mesa, y Maiorga Ramírez, secretario Segundo, han procedido a dar lectura a la declaración institucional que, en señal de reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que trabajan en el Sector Primario, aprobó la Junta de Portavoces el 24 de noviembre.

Del mismo modo, han dado cuenta del Acuerdo del órgano de Gobierno de la Cámara por el que, también por asentimiento, se concede la Medalla del Parlamento de Navarra al Sector Primario de la Actividad Económica de Navarra.

Posteriormente, Unai Hualde ha hecho entrega de la Medalla y de los textos del Acuerdo y la declaración institucional a Enrique Erice e Itxaso Iriarte, en representación Sector Primario de la Actividad Económica de Navarra.

Tras recibir el galardón, Erice e Iriarte, vocales de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN), han agradecido el galardón, si bien han lamentado que haya tenido que mediar una pandemia para "valorar y reconocer públicamente" la importancia de una actividad de vital importancia.

"Agricultores y ganaderos somos la parte más importante de un sector complejo que trabaja y sufre las decisiones que se toman en otras partes del engranaje, la mayoría carentes de cercanía y reconocimiento. Aunque últimamente parezca que somos el último eslabón de la cadena, somos las ruedas principales. Cargas burocráticas, normativas prohibicionistas, asfixia fiscal, creciente criminalización del sector... Llegará un momento en el que todas esas exigencias y restricciones nos harán parar y volver a poner todo en marcha no será tan fácil como arrancar un tractor", han dicho.

Erice e Iriarte han finalizado emplazando a "tener en cuenta la opinión y el conocimiento de las cooperativas y organizaciones del sector, es mejor que actuar sin consenso para luego desdecirse o lamentar las consecuencias". "La memoria es corta, pero somos la rueda principal. Si en algún momento falla nuestra actividad, tendremos problemas de difícil solución. En cualquier caso, hoy es motivo de satisfacción que se ponga en valor al Sector Primario, no en vano somos uno de los motores económicos de la Comunidad Foral, una seña de identidad", ha añadido.

El acompañamiento musical del acto ha corrido a cargo de la Banda de Trompetas y Timbales del Gobierno de Navarra, que ha abierto con el Himno de Navarra y ha cerrado con una sonatina. También ha participado Lorena Jiménez, que ha interpretado una jota acompañada a la guitarra por Joseba Montesinos.

La delegación del Sector Primario ha estado integrada también por José María Martínez (presidente de UCAN), Esther Burgui (vicepresidenta), Eva Aoiz (directora gerente), Enrique Erice (agricultor y vocal de UCAN), Itxaso Iriarte (ganadera y vocal de UCAN), Félix Bariáin (presidente de UAGN), Fermín Gorráiz (presidente de EHNE., Jesús Larralde (secretario de la Junta de Asociación de Criadores y Seleccionadores de Ovino de Raza Navarra), Diego Galilea, (director general de ALINAR), Carlos Oroz (Asociación de Criaderos de Ganado Vacuno Pirenaico de Navarra), Andrés Planillo (presidente de la Asociación de Criaderos de Ganado Vacuno Frisón de Navarra), Miguel Andueza (ASCANA) y Liborio Ofidialdegui ( Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino).

Por parte de los Consejos de las Denominaciones de Origen han acudido: Lorenzo Sarratea (D.O Roncal), Mirian Otxotorena, (presidenta del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra), Maider Martinez (presidenta del CRDOP Idiazábal), José Mari Ustarroz (D.O. Idiazábal) y David Palacios (presidente del Consejo Regulador D.O. Navarra).

Otros representantes vinculados al primer sector económico han sido: Juanma Garro (presidente de la empresa Lacturale) o Félix Chueca (Comunidad de regantes del Canal de Navarra).