La Semana de la IA de la UPNA ofrecerá talleres, concursos y charlas para todos los públicos

Una de las actividades de la Semana de la IA celebradas el año pasado en la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Talleres, concursos y charlas divulgativas, además de un espacio dedicado a la investigación y un desafío para estudiantes de la UPNA, forman parte del programa de la cuarta edición de la Semana de la Inteligencia Artificial, que tendrá lugar la semana próxima, del 19 al 23 de octubre, organizada por la Cátedra Tracasa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en colaboración con el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra.

Las actividades previstas, cuyo objetivo es el de difundir las características de esta tecnología y concienciar sobre las posibilidades y los desafíos que presenta, tendrán lugar en la propia universidad y en el Palacio del Condestable, así como en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra.

Al igual que en ediciones anteriores, la mayoría de las actividades son de carácter divulgativo, de entrada libre y dirigidas a público general, aunque se ha reservado un día para la investigación en materia de inteligencia artificial. Además, habrá talleres y concursos que requerirán de inscripción previa.

El programa de esta edición se ha dividido en siete partes que abordan distintas temáticas: 'Entre humanos y máquinas', 'IA y el nuevo panorama laboral', 'Investigación en IA', 'UPNA-Tracasa Challenge'; 'IA en directo', 'La IA en tus manos' (talleres) y 'Arte e IA', detallan desde la UPNA.

CHARLAS, DEBATES Y SESIONES CIENTÍFICAS

Los dos primeros días de la semana de la IA tendrán carácter divulgativo y serán con entrada libre. En concreto, la inauguración tendrá lugar en el Palacio del Condestable el día 19 de octubre a las 18.30 horas, y en ella se contará con presencia institucional de la UPNA, el Gobierno de Navarra, Tracasa y la propia cátedra. Para comenzar, Christian Ayala, miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra Tracasa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y R&D Technical Leader en Tracasa Instrumental, impartirá la charla 'Le dimos herramientas a la IA. ¿Qué podía salir mal?'.

Seguidamente, Pablo Lanillos, investigador del grupo de NeuroIA y Robótica del Centro de Neurociencias Cajal, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ofrecerá la sesión inaugural, bajo el título 'Yo, Robot: robots que se comportan como humanos y humanos que son como robots'.

Al día siguiente, martes 20, a las 19 horas, en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, el día estará dedicado al nuevo panorama laboral que se abre con la irrupción de la IA. Para abordarlo, tendrá lugar la sesión de debate con personas expertas titulada '¿Van a desaparecer los profesionales junior? Educación, empleo y aprendizaje en la era de la IA'. En ella, tomarán la palabra Joan Tubau, economista, profesor asociado de la Universitat Pompeu Fabra, cofundador de Cardinal y creador del pódcast y la newsletter Kapital; César Arriaga, director del departamento de Desarrollo de Sistemas de Información Corporativos de Tracasa Instrumental; y Eva Rupérez, presidenta de la Subcomisión de Pediatría para la Formación Sanitaria Especializada del Hospital Universitario de Navarra. El encuentro será moderado por Mónica Cortiñas Ugalde, vicerrectora de Calidad, Economía y Estrategia de la Universidad Pública de Navarra.

El miércoles 21 de octubre se dedicará a la inteligencia artificial desde un punto de vista científico y especializado, y el escenario será la UPNA. La jornada comenzará a las 9.35 horas con la charla científica 'Towards general models for Earth Observation', a cargo de Sylvain Lobry, profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en Université Paris Cité (laboratorio LIPADE). Tras una sesión de píldoras de investigación y pósteres científicos, culmina la jornada de mañana la conferencia 'Explanation by default, fallible in practice: hallucinations and bias in Multimodal Foundation Models', que impartirá Stephan Alaniz, profesor de Visión por Computador en Télécom Paris, (Institut Polytechnique de París).

Por la tarde, tendrá lugar el desafío UPNA-Tracasa Challenge 2026, al que pueden concurrir estudiantes de grado, máster y doctorado de la UPNA, con inscripción previa y en el que se pueden ganar distintos premios.

ARTE, CONCURSOS Y TALLERES

El jueves, día 22, la cita tendrá lugar a partir de las 17.30 horas en el palacio del Condestable y estará dedicada a las aplicaciones prácticas de la IA, que podrá probar el público de manera guiada con especialistas, y al arte con inteligencia artificial. Incluirá una exposición de los trabajos presentados al concurso de arte e IA, en la que las personas asistentes podrán votar sus obras favoritas, y la jornada concluirá con la entrega de premios del concurso.

La semana concluirá el viernes día 23, a partir de las 17 horas, con una serie de talleres prácticos, simultáneos, uno de ellos dirigidos a personas con conocimientos de IA algo más avanzados y otros, para público general. La temática de los monográficos referidos será la siguiente: 'IA generativa aplicada a la comunicación corporativa: del análisis de la información a la toma de decisiones' (Raquel Chocarro Eguaras y Miriam Alzate Barricarte, investigadoras en el área de comercialización e investigación de mercados en la UPNA); 'IA, datos personales y legalidad: qué podemos hacer y qué no' (Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano y Julen Llorens Espada, profesores e investigadores en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UPNA); 'La IA no tiene edad: taller para mayores de 55 sin conocimientos previos', a cargo de Mikel Galar Idoate, catedrático de la UPNA y director de la Cátedra Tracasa Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; 'Crear para comprender: imágenes y vídeos con IA y claves para detectar lo sintético', que impartirá Iris Domínguez Catena, profesor e investigador en IA en la UPNA; y 'Más allá de ChatGPT: crea y conecta agentes de IA', a cargo de Javier Lasheras, machine learning engineer en Tracasa Instrumental.