La Semana Internacional de Estudios Medievales de Estella celebra del 16 al 19 de julio su 50ª edición

PAMPLONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Estudios Medievales (SIEM), que celebrará este año su 50ª edición, se desarrollará entre los días 16 y 19 de julio en Estella-Lizarra con el título '¿Qué Edad Media hoy? Desafíos globales, nuevas vías, otros públicos'.

La presentación del cincuentenario ha tenido lugar este martes en la Casa de Cultura Fray Diego y ha corrido a cargo de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, en su doble condición de presidenta del comité organizador y del comité científico de la Semana; acompañada de la concejala del Ayuntamiento de Estella-Lizarra Ana Duarte; y de la catedrática de Historia Medieval por la Universidad Pública de Navarra Eloísa Ramírez, en representación del comité científico.

La consejera Esnaola ha destacado en su intervención la importancia que tiene para Navarra y para Estella en particular la conmemoración del 50º aniversario de la Semana, como demostración del prestigio que ésta ha alcanzado en el medievalismo internacional. "La Semana Internacional de Estudios Medievales es hoy un espacio abierto, que ha alcanzado una dimensión internacional y que escucha y recibe las voces de jóvenes de universidades de todo el mundo, del ámbito de la investigación y doctorandos, en un ejercicio de reflexión conjunta que consideramos imprescindible en la época actual", ha resaltado.

En el propio acto han sido presentadas también las actas de la edición anterior, celebrada en 2023 con el lema 'Transformaciones del medio ambiente en la Edad Media: Paisajes, recursos y acción humana' y que publica, edición tras edición, el Negociado de Publicaciones de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

El acto inaugural de la SIEM de este año tendrá lugar el martes 16 de julio a las 11 horas en el Espacio Cultural Los Llanos, e incluirá una mesa redonda en conmemoración del 50º aniversario de la Semana con representantes del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Comité Científico de la Semana, Asociación Los Amigos del Camino de Santiago de Estella y Centro de Estudios Tierra Estella, a la que seguirá la conferencia inaugural del profesor Chris Wickham, con el título 'Cómo estudiar y escribir la historia global medieval: problemas y posibilidades'.

La cita se desarrollará en diferentes sesiones de mañana y tarde, de martes a viernes. El programa está dividido en tres bloques, diseñados por el comité científico: qué desafíos de carácter global existen en este campo en la actualidad; qué nuevas vías de investigación, y a qué públicos se dirigen.

Para su desarrollo está prevista la participación de doce personas expertas provenientes de instituciones de prestigio tanto nacionales como internacionales. Entre estas últimas, el investigador británico Chris Wickham (University of Oxford) y sus compatriotas Nora Berend (University of Cambridge) y Jonathan Phillips (Royal Holloway, University of London); las francesas Eliana Magnani (Centre National de la Recherche Scientifique), Sandrine Victor (Institut National Universitaire Champolion, Albi) y Catherine Rideau-Kikuchi (Université de Versailles-Saint-Quintin-en-Yvelines) o la alemana Verena Krebs (Ruhr-Universität Bochum).

Dentro del panorama investigador nacional, encontramos las ponencias de Eduardo Manzano (CSIC), Ainoa Castro (Universidad de Salamanca), Juan Francisco Jiménez (Universidad de Murcia) y Alberto Santana (UNED-Bergara), a los que acompaña el investigador navarro Íñigo Mugueta (Universidad Pública de Navarra).

La coordinación de las sesiones se ejercerá desde la presidencia de las mesas, en la que estarán figuras como la profesora Ana Rodríguez (CSIC), Leslie Brubaker (University of Birmingham), Miguel Calleja (Universidad de Oviedo), Santiago Palacios (Universidad Autónoma de Madrid), María Bonet (Universitat Rovira i Virgili) y Merche Osés (IES Tierra Estella).

Las comunicaciones de jóvenes doctores y doctoras y participantes en programas de doctorado tendrán lugar el jueves 18 de julio a las 16.30 horas y estarán coordinadas por el profesor Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid).

Con carácter complementario a la actividad académica, la organización de la Semana se ha volcado de forma especial en las actividades que, tradicionalmente, viene ofreciendo a la ciudadanía, mediante visitas guiadas a lugares emblemáticos de la ciudad, una exposición conmemorativa, a propuesta del Centro de Estudios Tierra Estella/Lizarrerriko Ikerketa-Gunea y la Asociación Los Amigos del Camino de Santiago de Estella, y una recreación histórica.

La exposición '50 ediciones SIEM (1963-2024). Encuentros del medievalismo en Estella-Lizarra' se instalará en el hall de acceso al Espacio Cultural Los Llanos, y está preparada de forma conjunta por el Centro de Estudios Tierra Estella/Lizarrerriko Ikerketa-Gunea y la Asociación Los Amigos del Camino de Santiago de Estella.

La muestra se articulará en dos grandes ámbitos. El primero de ellos se ocupará del desarrollo y proyección internacional de las Semanas, centrándose en su dilatada historia desde 1961 hasta la actualidad, así como en los temas abordados, con especial atención a los temas jacobeos. Además, abordará las iniciativas de divulgación, difusión y publicaciones de unas Semanas que, en su devenir, dieron vida a otras actividades y programas culturales y comerciales como la Semana de Música Antigua de Estella y la Semana Medieval de Estella. El segundo ámbito se centrará en vertiente más humana y personal, enfocada a la contribución de las personas que colaboran en las ponencias y organización en general de la Semana.

Las tardes de martes a jueves están previstas diferentes visitas guiadas. Así, el 16 de julio, a las 20 horas, 'Fuero y Camino' ofrece una visita al Centro de Interpretación, a cargo de Román Felones y Merche Osés. El 17 de julio, a las 20 horas, 'La ciudad periférica' propone un paseo a pie por judería, muralla y castillo, a cargo de Toño Ros. Al día siguiente, 18 de julio, a las 19 horas, se desarrollará 'Nacimiento y desarrollo de los burgos' un paseo a pie con explicación de los burgos de San Martín, San Pedro y San Miguel a cargo de Toño Ros, Elba Ochoa, Ibai Crespo y Merche Osés.

Finalmente, el viernes 19 de julio, tras el acto de clausura, tendrá lugar frente al Espacio Cultural Los Llanos la recreación histórica que lleva por título 'El Príncipe de Viana y la princesa Inés de Cleves: linaje, poder y realeza en 1439. Reconstrucción de personajes y cultura material', a cargo de responsables de Proyecto Saeculum, Proyecto Clave e Histórica Vestimentum.

La matrícula para asistir a la SIEM es gratuita. Además, las horas lectivas de las que consta el programa pueden ser objeto de reconocimiento como créditos de máster y doctorado, según criterio de la universidad correspondiente. El primer día de la SIEM se detallarán todas las actividades complementarias, cuya información también estará disponible en la página web de la Semana.