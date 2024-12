Los servicios jurídicos del Parlamento dicen que la votación de los Presupuestos se ajustó al reglamento de la Cámara

PAMPLONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra han determinado que la actuación del presidente de la Cámara, Unai Hualde, en la votación de los Presupuestos de Navarra para 2025 fue "conforme al Reglamento".

Un informe motivado por las acusaciones de UPN, que este jueves anunció que iba a impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la votación del proyecto de Presupuesos por considerar que "se ha infringido el reglamento de la Cámara al permitir su presidente, Unai Hualde, que votaran personas que estaban fuera del salón de plenos en el momento en el que se iniciaba la votación".

Hualde ha remarcado que el informe de los servicios jurídicos "pone en evidencia que las acusaciones realizadas por UPN no tienen razón de ser ni en el fondo ni en la forma" y constata que "mi actuación fue conforme al Reglamento del Parlamento y dentro del margen que la Presidencia tiene para organizar el desarrollo de los debates".

Para el presidente del Parlamento, el informe refleja que "de las imágenes y de la transcripción queda meridianamente claro que la votación no se llegó a iniciar. Hubo momentos de incertidumbre y consulta previos a su inicio, como ocurre muchas veces. Llevo cinco años dirigiendo los debates como presidente y todo el arco parlamentario sabe perfectamente que el debate y la votación nunca son inmediatos. Hasta que no se anuncia 'comienza la votación' por parte del presidente no se inicia y no se cierran las puertas de acceso al hemiciclo".

Unai Hualde considera que "incluso desde el punto de vista formal, el informe pone en evidencia que la actuación de UPN en el pleno de ayer tampoco fue correcta. Sólo cabe oponerse a una decisión de la presidencia mediante alegación del artículo 97 del Reglamento, invocando precepto, cuestión que en ningún momento hizo ayer nadie del grupo parlamentario regionalista".

Al respecto, ha esperado que UPN "deje de utilizar falsas acusaciones hiperbólicas como la parcialidad del Presidente del Parlamento, sin ningún tipo de fundamento, conociendo la forma de proceder habitual de esta presidencia. Como hasta ahora, continuaré velando por el cumplimiento del Reglamento y sobre todo por dar prestigio a la institución que representa a la ciudadanía de Navarra, intentando alejarla de frentismos y mala educación".

Finalmente, ha considerado "falsas e inadmisibles" las "graves acusaciones de una parlamentaria de UPN en redes sociales por solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, que deben velar por la legalidad en el desarrollo de los debates, para su análisis por parte de la Mesa del Parlamento. No todo vale en política y lamento que UPN traspase determinadas líneas. La sobreactuación de UPN durante el pleno de ayer es sorprendente y es querer desviar la atención sobre lo importante, que es que se apruebe una de las leyes más importante, como es la de Presupuestos".