Sindicatos convocantes de la huelga en Educación critican la "cerrazón" del departamento y piden negociar con Chivite

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que han convocado una huelga en la educación pública de Navarra para el 3 de abril (LAB, Steilas, CCOO, ELA, UGT) han acusado al departamento de Educación de mantener una "cerrazón total" y una "actitud irresponsable", por lo que han emplazado a la presidenta, María Chivite, a negociar "directamente" con ellos.

Así lo han indicado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, Edurne Errea, de LAB, y Oihane Jordana, de Steilas, en representación de todos los sindicatos.

En un comunicado al que han dado lectura frente a las escuelas de San Francisco, han explicado que "el pasado 6 de marzo, junto con la convocatoria de huelga, los sindicatos convocantes emplazamos al departamento de Educación a una reunión de negociación" y que "no obtuvimos respuesta". "Volvimos a realizarla una semana más tarde y al cabo de los días tuvimos una reunión, el viernes pasado, de la que destacamos la ausencia de la directora general de Recursos Educativos y el propio consejero de Educación. La actitud del departamento fue de no querer negociar absolutamente nada", han señalado.

En este sentido, han remarcado que ante las propuestas de los sindicatos -"bajada de ratios lineal, reducción de la sobrecarga laboral, aumento de la estabilidad de la plantilla y la recuperación del poder adquisitivo"- desde el departamento "no trajeron ninguna propuesta".

"Es más, la primera premisa fue que no van a negociar nada que suponga una inversión económica, lo que implica cerrazón total a cualquier negociación, cuando estos últimos meses se han negociado con otros colectivos de la administración diferentes mejoras de sus condiciones laborales y subida salarial. ¿Acaso la educación pública no merece más inversión?", han criticado.

Por otra parte, han añadido que en una semana se han realizado 40 asambleas de equipos docentes "para debatir estas reivindicaciones", y están previstas hasta 100 en los próximos días. "Estamos constatando que el profesorado comparte plenamente estas reivindicaciones, ya son muchos los claustros que se han adherido a las mismas. Vista la actitud irresponsable del departamento de Educación, emplazamos a la presidenta, María Chivite, a negociar directamente con los sindicatos convocantes, ya que ella, en varias declaraciones, ha destacado la importancia del diálogo social y se ha comprometido a seguir en esa línea", han manifestado.

Si bien han asegurado que los sindicatos "estamos abiertos a volvernos a sentar negociar realmente", han advertido de que "no vamos a ceder en los mínimos de las reivindicaciones que son esenciales para mantener y mejorar la calidad educativa". "Hasta que esto suceda, seguiremos adelante con todas las movilizaciones previstas y animamos al resto de agentes de la comunidad educativa a que se sumen", han dicho.

En respuesta a los medios de comunicación, han indicado que no han realizado "un recuento total de todo lo que supondría" llevar a cabo las propuestas planteadas. "Creemos que eso también pertenece a la mesa de negociación, y cuando se vaya a negociar algo, que se vea hasta dónde puede suponer, pero creemos que se pueden hacer muchas cosas sin que repercuta mucho", ha señalado Jordana.

Por su parte, Errea ha añadido que "en el propio acuerdo de Gobierno se comprometieron a llegar a un 5% de inversión sobre el PIB en educación pública" y lo que los sindicatos plantean "sí que está dentro de esa horquilla". "Con lo cual, no estamos pidiendo nada descabellado", ha señalado.

En cuanto a las "líneas rojas" de los sindicatos, Jordana ha respondido que "no tenemos ninguna". "Nosotros tenemos una propuesta, pero no se han sentado ni siquiera a negociar nada más allá", ha dicho, tras apuntar que por el momento no hay reuniones pendientes.

Respecto al transcurso de la reunión mantenida con Educación el pasado viernes, Jordana ha criticado que "no hubo ninguna propuesta de negociación, al revés, nos mandaron tareas para que contabilizáramos la carga burocrática del profesorado, cuando ellos ya saben de sobra cuáles son sus funciones y sus trabajos de más". "Nos mandaron a analizar, caso por caso, cuál es la carga burocrática y cómo se pudiera reducir a gasto cero", ha apuntado Errea, que ha considerado que "ante esta actitud es difícil todo".