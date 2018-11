Solana afirma que los centros concertados "tienen que cumplir" la ley y "coeducar como el resto"

Publicado 31/10/2018 13:28:36 CET

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que los centros concertados "tienen que cumplir la ley" y "coeducar como el resto", y que quedaron con las patronales de estos centros en que "van a coeducar". "Si lo van a hacer con sus materiales y formando ellos a sus profesores, se entendería que nadie se apee de la coeducación en Navarra", ha afirmado.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha indicado que "ya dije que no consta que ningún centro haya mostrado su posición contraria a Skoale, los habrá seguramente porque si no, no estaríamos en el centro de este debate".

"Lo que se habla con las patronales de los centros de la concertada es lo que trasladamos, que tienen que cumplir la ley como el resto, coeducar como el resto y puedo asumir que tal como no se obliga a los centros concertados a utilizar un determinado libro de texto para una determinada asignatura no tengan ahora que utilizar un material concreto como el que se propone con Skolae, pero tienen que cumplir con los objetivos", ha aseverado.

Solana ha afirmado que "hemos llegado en medio de una vorágine y un debate que ha trastocado muchos términos" y ha manifestado que "en ningún caso se ha reculado en nada y se ha constatado que la ley es de obligado cumplimiento para todo el mundo". "Ellos dicen que por ley no tienen obligación de utilizar un determinado material, no hay ningún problema", ha expuesto, para indicar que "inspección tendrá que ver con qué material van a trabajar esas competencias para alcanzar esos aprendizajes".

La portavoz del Ejecutivo ha insistido en que no tiene constancia de que "centros como tal se hayan opuesto" a Skolae, "sí tengo constancia de una familia en un centro que mueve un material de Skolae que no se corresponde con la realidad, sí tengo constancia de que Concapa en su legitimidad está haciendo su trabajo como apyma, que no sé si es función o no pero lo está haciendo en diferentes centros, que anunció que iba a llevar a Skolae a los tribunales".

Según ha dicho, "de los cien hay once centros concertados en los que se está trabajando formando al profesorado y trasladando todo lo que tiene que ver con el programa y sobre todo con el plan de coeducación". "¿Qué ocurrirá si los centros se niegan al programa? Pues la patronales me tendrán que dar alguna explicación a mi", ha señalado, para indicar que "si quedamos en que van a coeducar, eso sí lo van a hacer con sus materiales y formando ellos a sus profesores, se entendería que nadie se apee de la coeducación en Navarra".