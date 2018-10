Solana dice que el Gobierno foral "en principio" no hará cambios para aprobar las inversiones sostenibles

Publicado 03/10/2018 13:24:57 CET

La portavoz dice que el "el interlocutor del Gobierno de Navarra es el Ministerio"

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que "es el Estado el que tiene que decir si autoriza o no autoriza" el plan de inversiones financieramente sostenibles de 113 millones y ha afirmado que "en principio" el Ejecutivo foral "no" va a hacer cambios.

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, María Solana ha indicado que "al Gobierno le gustaría aclarar cuál es la situación, qué está haciendo la señora Chivite". "Si el Gobierno socialista va a hacer la interpretación más estricta de la disposición 116 -de los Presupuestos- y menos ventajosa para la Comunidad foral, lo tendremos que ver", ha expuesto.

Solana ha señalado que la ministra de Hacienda "no se ha puesto en contacto todavía con este Gobierno" y que el lunes la secretaria de Estado se puso en contacto al vicepresidente económico el Ejecutivo foral, Manu Ayerdi, "para hablar de distintas cuestiones y se vuelven a discutir algunos términos con el Estado como si se cumple o no la regla de gasto porque el Gobierno central interpreta que se incumple y el Gobierno de Navarra interpreta de otra manera ese incumplimiento; o si las inversiones financieramente sostenibles computan como déficit o no, cuando Navarra interpreta que no y el Estado que sí".

Según ha dicho, "esta conversación no es definitiva, no se dice ni sí ni no ni todo lo contrario". "El Ministerio de manera formal no ha comunicado nada al Gobierno de Navarra, más allá de esta llamada de la secretaria pidiendo que se maticen algunas cuestiones de la solicitud de Navarra", ha expuesto Solana, para defender que "el interlocutor del Gobierno de Navarra es el Ministerio o la ministra".

La portavoz ha explicado, además, que hace una semana la secretaria de Estado comunicó al consejero Mikel Aranburu que autorizarían las inversiones sostenibles aunque quizás "no todas" y este lunes se comunica con el vicepresidente Ayerdi para "hablar de dudas que tienen antes de trasladar su decisión". "El Ministerio tendrá que decir su decisión", ha expuesto.

Ha criticado que "ayer la señora Chivite sale para decir que no se va a autorizar y hoy sale para decir otra cosa, ¿qué ha ocurrido? No sabemos qué ocurre en el seno del Partido Socialista". "Ayer Chivite dijo que el Ministerio no iba a autorizar a Navarra las inversiones de 113 millones porque dice que no se cumple la regla de gasto, porque computa déficit, no se por qué".

A su juicio, "va a ser que la pelota no está ni el tejado del Gobierno de Navarra ni del Estado, va a ser que está en el tejado de la sede del PSN".

Según ha dicho, "ojalá estuviéramos en una situación en la que no tuviéramos que depender del Gobierno de Madrid para tomar decisiones en Navarra de cómo se invierte un dinero que ha venido derivado de una gestión correcta y de un buen hacer del Gobierno de la Comunidad foral". "Pero me da la sensación de que no estamos en ese punto", ha expuesto.

Solana ha explicado que "se ha trabajado mucho para llegar a un reparto como el realizado en la proposición de ley del cuatripartito". "El Gobierno de Navarra no ha estado quieto, ha estado haciendo un trabajo importante en establecer los repartos, en cómo invertir de la mejor manera posible ese dinero", ha indicado, para comentar que "en ese intervalo el cuatripartito adopta la decisión de ir con proposición de ley porque valoró que era la fórmula idónea".

La portavoz ha indicado que, a partir del debate de la proposición en el Parlamento esta semana, "veremos qué pasa con la ley, si es recurrida o no, veremos el contexto, qué responde el Ministerio de manera formal y directamente al Gobierno de Navarra, sin pasar por la mediación de una portavoz parlamentaria...". "No sabemos cuál va a ser el escenario", ha expuesto.

Ha insistido en que "Navarra no puede esperar más" y "hay mucha gente esperando cuál es la resolución y es una disposición que a 31 de diciembre vence". "Si hay alguien que tiene que actuar con responsabilidad no es este Gobierno porque ya lo ha hecho y ha exigido al resto que actúe de la misma manera", ha expuesto.