Solana (Geroa Bai) dice que las negociaciones están "pasando momentos difíciles" y que "todavía faltan reuniones"

Critica que Chivite "siga sin sentarse" en una negociación y reclama "unas reglas de juego mucho más estrictas" que la pasada legislatura



PAMPLONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha afirmado que las negociaciones con el PSN y Contigo-Zurekin para la conformación del nuevo Gobierno de Navarra "está pasando momentos difíciles" y ha asegurado que "todavía faltan reuniones". Y ha señalado que la coalición nacionalista dará una respuesta a la última oferta planteada por el PSN "cuando la tenga que dar".

"La señora Chivite, como no está yendo a las negociaciones, igual no sabe que todavía faltan reuniones en las que ver esos desacuerdos, tasarlos, comprometerse a cumplir los acuerdos, porque no vale con confirmarlos, hay que demostrar ese compromiso", ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación.

Preguntada si ven "satisfactoria" la propuesta planteada este jueves por los socialistas, Solana ha respondido que "la satisfacción nos la dará un buen acuerdo en el que, además de una estructura que nos convenza porque tenga sentido, sea eficiente, sea eficaz y sea lo que le corresponde a Geroa Bai". "Necesitaremos un acuerdo programático cerrado y acordado con unos desacuerdos tasados que no sean excesivos, con un peso lo suficientemente grande como para que nos impida llegar a un acuerdo", ha apuntado.

"De momento no estamos en ese punto", ha señalado Solana, que ha añadido que "necesitamos todavía saber si el Partido Socialista y también Contigo-Zurekin, pero sobre todo el primero de ellos, está dispuesto a asumir unas reglas de juego mucho más estrictas, mucho más concretas y mucho más eficientes que las que tuvimos la pasada legislatura, que a todas luces no fueron suficientes porque hubo incumplimientos que no se subsanaron y que no se pudieron reconducir y que tuvimos que soportar".

En este sentido, ha apostado por implantar "unas medidas que garanticen que ante un incumplimiento hay consecuencias", ya que, a su juicio, "no sirve de nada acordar cuestiones para luego incumplir, y si incumples no pase nada". Así, ha reivindicado que "si vamos a firmar un nuevo acuerdo, el compromiso ha de ser de cumplir, y cuando no se cumple, que tengamos herramientas para subsanar aquello y volver a traer al cauce que tiene que estar el acuerdo". En este sentido, la parlamentaria ha indicado que "no puedo mostrar" el "optimismo" y "alegría" expresado por otro representantes políticos.

Por otro lado, ha añadido que "nosotras dijimos desde el inicio que esperábamos que -la candidata socialista a la reelección, María Chivite,- se uniera a ratificar y a certificar el acuerdo si lo hubiere, porque es para ella para quien se pide el voto y para la señora Chivite va a ser el apoyo en su caso de Geroa Bai, entonces estaría bien que se sentara".

Preguntada por los motivos de la ausencia de Chivite en las reuniones, Solana ha afirmado que "lo tendrá que explicar ella". "Lo valoramos mal, lo seguimos valorando fatal, porque ya valoramos en su momento que nos parecía un error, porque es para ella para quien se pide el voto". "No es verdad que se vaya a dar el voto al Partido Socialista, por muy partido bien avenido que sea, y por mucho que confíe en su gente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero ya dice todo", ha criticado.

Así, ha reprochado que Chivite "siga sin sentarse a esa negociación, cuando es una negociación que no está siendo fácil, que está plagada de cuestiones pendientes y que está pasando momentos difíciles".

Tras subrayar que "todavía" queda "trabajo que hacer", ha pedido "que nadie se relaje porque no está acabado, no está cerrado y hay trabajo por hacer". "Por mi parte no va a haber una respuesta de 'sí o no' a una estructura hasta que no la haya al 'todo'. Dijimos que no íbamos a trocear esta negociación y desde luego, si de mí depende, no se va a trocear", ha sentenciado.

En respuesta a los medios sobre si el acuerdo podría llegar este fin de semana, en caso de producirse, Solana ha respondido que "mucho más no se puede dilatar". Solana, que ha apuntado que "preveía" que EH Bildu "podía dar un sí" en una sesión de investidura, ha considerado que la formación abertzale "no ha asumido toda la responsabilidad que podía asumir, que le da su amplitud de escaños". "Es su opción, yo eso no lo voy a valorar. Bastante tienen con que lo valore su asamblea o su gente", ha añadido. De la misma manera, ha señalado que "entiendo también que el PSN, por lo que parece, va a ir a consultas y habrá que hacer las consultas y saber si después de las consultas cuenta con los apoyos suficientes para ir a la investidura".

En este sentido, ha remarcado que "tenemos que esperar todavía un poco más". "Yo ya sé que estamos todos agotados, pero si ahora nos relajamos, entonces no habrá tenido sentido nada de lo que hemos hecho hasta ahora", ha manifestado, para a continuación subrayar que "para mí es muy importante este momento y no quiero que una sensación irreal de optimismo, ese espejismo, nos lleve a relajar cuando precisamente creo más atentos y atentas tenemos que estar".