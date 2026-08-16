El tiempo en Navarra para hoy, 16 de agosto de 2026

PAMPLONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra, en la mitad norte, intervalos nubosos con nubes bajas con lluvias débiles y dispersas abriéndose amplios claros en las horas centrales, con alguna nubosidad de evolución en las zonas de montaña que pueden ir acompañadas de algunos chubascos dispersos durante la tarde.

En la mitad sur, cielos poco nubosos con alguna nubosidad de evolución en la Ribera del Ebro durante las horas centrales. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas elevadas de la mitad norte. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos de norte y noroeste.