El tiempo en Navarra para hoy, 19 de octubre de 2026

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielos nubosos desde primeras horas con nubes medias y altas en la primera mitad del día e intervalos de nubes medias, altas y bajas en la segunda mitad. Posibilidad de brumas y nieblas al final de la tarde y noche, más espesas en el Pirineo Navarro y en la vertiente cantábrica. LLuvias débiles y moderadas por la mañana más probables en la mitad oriental.

Temperaturas mínimas con pocos cambios salvo ligeros descensos en la Ribera del Ebro Navarra. Temperaturas máximas en descenso. Viento flojo variable excepto en la mitad sur que será de componente oeste en la primera mitad del día pudiendo ser moderado de madrugada.