Todos los grupos del Parlamento de Navarra salvo Vox respaldan una declaración por el Día del Orgullo LGTBI+

PAMPLONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha conseguido este lunes la unanimidad para aprobar una declaración institucional con el fin de sumarse un año más a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ el 28 de junio de 2024. Vox ha votado en contra, frente al respaldo del resto de grupos. Este tipo de declaraciones requieren de unanimidad, por lo que no ha prosperado.

El texto proponía colocar en un lugar visible en la Cámara una lona con la bandera de la liberación sexual como "símbolo del compromiso de la Cámara por la diversidad sexual". Previsiblemente, dicha bandera sí será colocada por acuerdo de la Mesa del Parlamento.

La declaración institucional ha sido presentada conjuntamente por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y UPN y PPN han votado a favor. El texto planteaba condenar los discursos de odio y que el Parlamento foral se comprometiera "en su erradicación del espacio público por entender que suponen un atentado contra la libertad y la igualdad real y efectiva".

Asimismo, se abogaba por la coeducación como "valor educativo obligatorio en todos los centros educativos sostenidos con dinero público" y se consideraba "necesario continuar con la implementación de la ley foral LGTBI+ de Navarra".

Por último, el texto proponía que el Parlamento de Navarra se comprometiera a "trabajar para construir una sociedad más libre e igualitaria" y demandara "la protección y el respeto debido a la diversidad familiar, así como a los mayores LGTBI+". Para ello, planteaba "trabajar con todas las instituciones, así como con las asociaciones y el colectivo LGTBI+ de nuestra Comunidad".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha lamentado que "desgraciadamente" la declaración "no se ha aprobado porque Vox no ha querido". "Lo que buscaban directamente era la confrontación. Es verdad que la exposición de motivos no ayudaba a buscar el consenso, pero quienes habían firmado la propuesta han estado dispuestos a eliminarla", ha afirmado.

Esparza ha indicado que "desde Vox se está a otras cosas, con algunos temas que además no generan un debate en la calle". "Se quiere estar en confrontación para tener algo de visibilidad", ha señalado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que los socialistas van a "seguir defendiendo las políticas que avanzan en derechos y libertades para todas las personas". "Esas personas pueden tener claro que en Navarra vamos a seguir avanzando en derechos y vamos a mantener las libertades de todos para que cada uno sea y sienta como quiera sentir y ser", ha asegurado, para subrayar que el PSN es "un freno en esta Comunidad para las políticas de la ultraderecha, para el negacionismo, el fascismo y la homofobia". "Mientras el Partido Socialista lidere el Gobierno de Navarra, extenderemos derechos y libertades para todos y para todas", ha indicado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha explicado que "alertábamos durante los últimos meses de las políticas involucionistas que estamos viendo en algunas materia y tenemos que seguir alertando de ello". Además, frente a esas posturas, ha abogado por impulsar "políticas de avance progresistas, que no permitan esos retrocesos". Azcona ha valorado que el presidente del Parlamento de Navarra, "en un último intento" para que prosperara la declaración, "ha hecho una propuesta de mínimos, que también apoyábamos para que saliese, y tampoco ha tenido éxito, todo porque Vox ha decidido que no iba a apoyar en ningún término esta propuesta".

El portavoz del PPN, Javier García, ha explicado que su grupo ha respaldado la declaración, aunque ha pedido la eliminación de la exposición de motivos porque "hacía ataques directos a otros gobiernos" y ha agradecido que los proponentes hayan accedido a retirar esta parte. "Vamos a estar siempre defendiendo los derechos de todos los ciudadanos", ha asegurado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha afirmado que "los socialistas son los principales autores de discursos de odio y proyectan todos sus complejos y todas sus fobias hacia todos los que no piensan como ellos". "Por eso no hemos apoyado esta declaración institucional totalmente fuera de lugar que solo intenta embarrar y emponzoñar las relaciones entre las diferentes ideologías y partidos. Y les vamos a dar la batalla cultural, demostrando que ni son demócratas ni tolerantes", ha asegurado.

Nosti ha señalado que, "con sus discursos de odio", "los socialistas, con María Chivite a la cabeza, han provocado agresiones a nuestros afiliados y simpatizantes en las mesas informativas durante las campañas electorales". "Sus acusaciones de discurso de odio hacia nosotros son imaginaciones de mentes retorcidas y calenturientas", ha sostenido.