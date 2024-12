Toquero considera "un desprecio a Tudela" la suspensión de una reunión que iba a mantener con Chivite

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha expresado este martes su "sorpresa ante la suspensión de última hora" de la reunión que iba a mantener el miércoles con la presidenta de Navarra, María Chivite, para "abordar temas tan cruciales como el impulso al proyecto de rehabilitación de Sementales o la ampliación de la planta de fangos proyectada por NILSA". Toquero ha considerado que la suspensión de la reunión es "un desprecio a Tudela".

En este encuentro, "agendado hace semanas", el alcalde tenía previsto hablar también de otros temas de interés para la ciudad y para la Ribera, como la falta de profesionales en el hospital Reina Sofía, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

"He transmitido a Presidencia mi desacuerdo con esta suspensión que no sé a qué viene después de tener agendado el viaje a Pamplona. Subíamos, entre otras cosas, a dar a conocer al Gobierno de Navarra el informe elaborado por la empresa Humaro sobre los usos y gestión del futuro Sementales porque ese fue nuestro compromiso", ha afirmado Toquero.

En este sentido, el alcalde ha adelantado que "después de este desplante, se lo haremos llegar a la oposición y a la ciudadanía cuanto antes; esperamos que en enero se produzca la reunión a tres bandas que se han comprometido a organizar desde el Gobierno de Navarra, con el Ayuntamiento de Tudela y el estudio de Rafael Moneo". "Estaré muy pendiente de que así sea, no podemos permitirnos estos vaivenes, no es serio", ha considerado.

Toquero ha añadido que no entiende "esta manera de obrar con Tudela y con este alcalde". "Somos la segunda ciudad de Navarra y la última reunión con la presidenta tuvo lugar en febrero nada más y nada menos. Solicitamos este nuevo encuentro para finalizar el año y se supone que no había ningún problema pero, de repente, la señora Chivite se desmarca, nos deja con la agenda patas arriba y no se sienta a hablar conmigo personalmente de algo que nos preocupa tanto como es la ampliación de una planta de tratamiento de lodos en la orilla del Ebro para traer casi la mitad de los lodos y fangos de Navarra a Tudela. Creo que es un claro desprecio a todos los tudelanos y tudelanas que creo que se merecen otro trato y mucho más respeto", ha concluido el alcalde de la capital ribera.