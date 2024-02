Toquero expresa su "tremenda decepción" tras reunirse con PSN y Contigo para abordar el proyecto de Nilsa

PAMPLONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha mostrado este miércoles su "tremenda decepción" tras escuchar los "argumentarios" de PSN y Contigo en un encuentro que ha mantenido con estas dos formaciones para abordar el proyecto de la empresa pública Nilsa para ampliar la depuradora de Tudela.

Toquero, contrario a este proyecto, ha señalado que se trata de una cuestión en la que "teníamos que haber ido todos juntos, fuera de la política, por los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas" pero ha lamentado que en la reunión con PSN y Contigo ha visto "una defensa a ultranza de los intereses del Gobierno de Navarra, frente a los intereses de la ciudad de Tudela, y aún con falta de datos, que nos faltan a todos, ya se han posicionado".

El alcalde ha considerado "ilógico que en un sitio de la ribera del río Ebro, zona de alta productividad, zona inundable, donde a nosotros no nos dejan poner ni el tren chispita, donde en uno de los huertos no se puede ni edificar 20 metros cuadrados, hagan esta mega construcción para tratar los lodos de la mitad de Navarra en la ciudad de Tudela".

Toquero ha afirmado que "la depuradora, cuando se edificó hace 20 años, tiene que estar donde tiene que estar, en la zona más baja y en el río Ebro, para el desagüe de aguas, pero cuando se edificó fue pensando para tratar a la ciudad de Tudela y parte de la Ribera, no para todo lo que quieren ahora asumir".

Además, el alcalde ha incidido en que "la depuradora está a un kilómetro y medio del barrio de Griseras y a menos de dos kilómetros del futuro barrio de Gardachales" y ha planteado que "igual también la ciudadanía y los barrios tendrán que empezar a hablar si quieren esa depuradora".

Alejandro Toquero ha subrayado que "nos faltan datos con todos los aspectos de eliminación de olores, nos faltan datos de todo el tema del tratamiento de lodos, nos faltan datos de todas las toneladas de camiones que van a venir, y el Partido Socialista de Navarra ya ha asumido como un proyecto muy positivo que se traiga la mitad de los lodos de Navarra a Tudela". "Una vez más, la señora Chueca -portavoz del PSN en el Ayuntamiento- hace de delegada del Gobierno de Navarra en Tudela y pone por encima de todo los intereses del Gobierno de Navarra frente a los intereses de la población de Tudela", ha criticado.

En cuanto a Contigo Tudela, Toquero ha señalado que "seguimos esperando respuesta, dicen que les faltan datos, pero seguimos viendo que siguen en ese limbo". "Nosotros ya nos hemos posicionado, nos faltan datos y por eso volvemos a solicitar la paralización del proyecto hasta que tengamos todos los datos encima de la mesa que pedimos y no son facilitados", ha afirmado.

Asimismo, el alcalde ha considerado que "Nilsa no ha actuado con la transparencia que debiera". "La autorización siempre ha sido para la fase 1, que siempre ha sido para la mejora del tratamiento de los actuales lodos. En eso no estamos en contra, todo lo contrario, se ha dado la licencia de obras, pero en lo que no estamos de acuerdo es en esa fase 2, que nos enteramos hace 15 días, no hace un año y pico, como informan, sino hace 15 días. Aquel que me conoce sabe que si yo tengo esta información hace algo más de un año, lo hubiera dicho en ese mismo momento, por lo tanto creo que no se ha actuado con transparencia", ha indicado.

Toquero ha explicado que UPN ha presentado una moción que se debatirá en el pleno del lunes para "paralizar el proyecto hasta que tengamos más datos y para que se busque una nueva ubicación, porque creemos como dicen Ecologistas en Acción y Gurelur, no es el sitio adecuado para tratar la mitad de los lodos de Navarra".

El alcalde de Tudela ha afirmado que "esto no es ser insolidario, pero nosotros también lo que estamos buscando del Gobierno de Navarra es que aquellos impuestos que pagan los tudelanos reviertan con nuevos grados en el campus de la UPNA de Tudela, reviertan con traer grandes empresas que generen empleo, con nuevas comunicaciones como el desdoblamiento de la carretera de Tarazona, eso es lo que también estamos buscando con un tercer centro de salud en el barrio Lourdes, eso es lo que también nosotros estamos solicitando al Gobierno de Navarra, no solo que nos traigan los lodos de más de la mitad de Navarra".