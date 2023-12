Toquero pide abordar "cuanto antes" la UCI en el Reina Sofía y censura el cierre también del ISP en Tudela

PAMPLONA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha exigido este viernes que se aborde "cuanto antes" la apertura de la UCI en el Hospital Reina Sofía y ha añadido que "nos acabamos de enterar del cierre desde el viernes pasado del Instituto de Salud Pública en Tudela, ubicado en la calle Eza, y hasta nueva orden no hay servicio".

Toquero ha manifestado que "llevamos tres días en cascada recibiendo noticias completamente intolerables relacionadas con la salud, que es sagrada, en cuestión de gestión y planificación".

Según ha dicho, "es insostenible la situación actual, pacientes que se tienen que trasladar 100 km a parir, 100 km para la UCI, me imagino la angustia de las mujeres embarazadas en Estella y de los riberos que necesitan una UCI en Tudela". Ha destacado así "la gravedad de la situación".

Alejandro Toquero ha señalado que no tener UCI en Tudela "supone un riesgo para la vida del paciente que esté grave, que la necesite, ya que tiene que ser trasladado 100 km y se le retrasa el tratamiento adecuado".

En su opinión, el departamento de Salud del Gobierno de Navarra "debe aumentar de urgencia las plazas estructurales de médicos en el servicio de la UCI de Tudela para que se pueda prestar un servicio adecuado a las necesidades de la población". "Dado el cierre también de los partos en el Hospital de Estella y ser trasladados en parte al Hospital de Tudela se va a aumentar la presión asistencial de nuestro hospital sin ampliar plantilla de profesionales, por lo que los tiempos en la atención van a ser mayores y la merma en la calidad asistencial va a incrementar; una situación insostenible", ha añadido.

Toquero ha manifestado que el Gobierno de Navarra "debe abordar cuanto antes no solo la UCI de Tudela sino la falta de especialistas en nuestro hospital y en la Atención Primaria de la ciudad y revertir esta situación". "No solo es la UCI, las carencias son estructurales, que definan las plazas que nadie quiere ocupar como difícil cobertura y las dote de incentivos económicos, curriculares o cualquier otro tipo de bonificación para que sean atractivas y los profesionales quieran venir a quedarse", ha expuesto, para incidir que "no les va a valer el 'sanbenito' ese de que se confronta con este Gobierno de Navarra porque esto no es tolerable y hay que denunciarlo".