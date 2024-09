Un total de 96 comercios se verán beneficiados por el aumento de la convocatoria para la mejora de competitividad

PAMPLONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra ha incrementado en un 52% el presupuesto de la convocatoria para la mejora de la competitividad de las pymes de comercio minorista 2024 respecto a 2023, pasando de 770.000 euros a 1.170.000 euros, respectivamente, según ha informado el Ejecutivo en una nota.

En concreto, 103 proyectos de 96 empresas se verán beneficiados de esta concesión, lo que supondrá 3.382.326 euros de inversión total movilizada. De las 133 solicitudes presentadas por empresas y personas autónomas del comercio minorista, un 92% han visto aceptada su solicitud, ocho han sido denegadas por insuficiencia de presupuesto, y 22 por incumplimiento de las bases reguladoras de la convocatoria.

Debido a la situación del relevo generacional en comercio, ha añadido el Gobierno, los porcentajes de subvención para traspaso comercial han sido mayores este año, llegando al 80% de la inversión en traspaso, con un límite por establecimiento de 50.000 euros.

Uno de los comercios beneficiarios de la convocatoria de 2022 ha recibido en fechas recientes la visita del consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Ejecutivo foral, Mikel Irujo; y del director general de Comercio y Consumo, Pablo Ezcurra. Se trata de la Óptica Lizarra, ubicada en Estella, que emplea a siete personas y fue una de las empresas con adjudicación de concesión de las ayudas en dicho ejercicio.

Desde la reforma y traslado de local, ha añadido, la óptica cuenta ahora con unas nuevas instalaciones de 350 m2 adaptadas a las necesidades de sus clientes: zona de exposición, área clínica, dos gabinetes de optometría, una sala para entrenamientos visuales, un centro auditivo y un ascensor para facilitar el acceso a todas las personas con movilidad reducida.

El nuevo local ocupa las instalaciones de la antigua Caja de Ahorros Municipal y Caja Navarra del Paseo de la Inmaculada de la localidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria tiene cinco líneas de subvención, que dependen de la situación del negocio y comerciante:

-Modernización y reforma: obras, compra de equipamiento, mobiliario y maquinaria, entre otros.

-Traspaso comercial: adquisición de activos de segunda mano del comerciante transmitente, Informes periciales y de tasación, etc.

-Comercio no sedentario: adquisición y acondicionamiento de vehículos para el ejercicio del comercio no sedentario, así como de carpas, etc.

-Emprendimiento comercial: inversiones para la puesta en marcha de nuevos establecimientos comerciales.

-Digitalización comercial: comercio electrónico, herramientas digitales de gestión, y aplicaciones móviles para la captación de clientes, entre otros.

Los proyectos impulsados durante la convocatoria de este año son: 44 de modernización y reforma (597.130 euros), 7 de traspaso comercial (209.045,48 euros), 1 de comercio no sedentario (1.812 euros), 11 de emprendimiento comercial (205.602 euros) y 40 de digitalización (156.410 euros).