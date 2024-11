Trabajadores de Sunsundegui se concentran en Pamplona para reclamar una "solución a la viabilidad" de la compañía

CCOO, ELA y LAB piden una comisión de investigación y UGT dice que "si hay indicios" de irregularidades primero "hay que denunciar"

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de trabajadores y el comité de empresa de Sunsundegui se han concentrado este miércoles en Pamplona, frente al Parlamento de Navarra, reclamando una "solución a la viabilidad" de la compañía.

Los sindicatos CCOO, ELA y LAB han exigido la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra para que "se investigue todo lo que ha pasado estos 14 años debido a la mala gestión que se ha llevado por parte de quien ha dirigido la empresa" Sunsundegui, mientras que UGT ha considerado que "si hay indicios" de irregularidades "hay que denunciarlo", y "si procede jurídicamente ahí estaremos después para pedir responsabilidades".

Así lo han señalado David Trebejo (UGT) y Óscar Tellechea (LAB) en declaraciones a los medios de comunicación. Según ha explicado Tellechea, el objetivo de la concentración es "reivindicar el futuro de la planta, de Sunsundegi, y del valle de la Sakana". "Es importante tener un plan industrial serio, que sea para el futuro de la fábrica y también del valle. Y que sea un plan que sirva para tirar para adelante y que no veamos lo que hemos tenido que ver estos últimos 14 años atrás", ha indicado.

"En 2013, el Gobierno de Navarra, Sodena, condonó una deuda de 34 millones de euros que sirvió para que la empresa siguiera. Se hizo un modelo de empresa que no ha funcionado, ha sido una empresa que continuamente ha tenido que estar solicitando las ayudas del Gobierno de Navarra, que para nada han servido para el lucramiento y enriquecimiento de la plantilla, porque la plantilla ha sido mucho lo que ha dejado en el camino de bajadas salariales, de congelaciones salariales y despidos", ha apuntado.

Esta situación, ha añadido, "también ha salpicado a los proveedores de la zona", y ha reclamado "un plan industrial serio y que dé futuro a la planta". "Para ello interpelamos a todos los agentes implicados, como es el Gobierno de Navarra, Sodena, Consejo de Administración y todos aquellos agentes que estén implicados para buscar una solución buena, de futuro y duradera para Sunsundegi", ha remarcado, tras subrayar que "plantearemos más movilizaciones".

Por otro lado, ha remarcado que "también queremos que se investigue todo lo que ha pasado estos 14 años debido a la mala gestión que se ha llevado por parte de quien ha dirigido la empresa".

En cuanto a posibles acreedores, ha señalado en respuesta a los periodistas que "lo único que sabemos es lo que ha salido en prensa, que ha habido grupos interesados, pero no sabemos en qué punto están". "A día de hoy no podemos decir si está saliendo bien o qué está pasando, no tenemos ni idea", ha manifestado.

Por su parte, Trebejo ha remarcado que UGT ha registrado en el Parlamento un documento "en el que hacemos un pequeño histórico de lo acontecido desde el año 2013", en el que se menciona "la deuda que el Gobierno condonó", que era "de una cantidad bastante elevada".

"A partir de ahí, la plantilla de Sunsundegi, con numerosos esfuerzos, fuimos trabajando y consiguiendo una rentabilidad mínima desde los años 2015 hasta el año 2020. En ese momento estaba una deuda un poco más reducida, de cuatro millones, y las cosas eran bastante asumibles para la compañía. A partir de ahí entró el problema del Covid, y por la misma inercia de la carga de trabajo, en 2020 pudimos superar el año, pero en el 2021 fue cuando ya empezó a afectarnos fuerte", ha relatado.

Según ha apuntado, "fue complicado" rentabilizar una empresa en ERTE "con un músculo financiero mínimo". "Suntsundegi se nos dejó en el año 2013 con un músculo financiero mínimo. No teníamos una caja para poder soportar este tipo de cosas y ahí empezaron las pérdidas", ha manifestado, tras añadir que "se intentó rectificar" subiendo la producción pero "no se consiguió porque había problemas para poder comprar los materiales".

"La duda se fue haciendo mayor, hasta el año 2024, que se consiguieron ciertos proyectos que eran muy interesantes para Sunsundegi, con Volvo, con B&D y que, por alguna razón, a partir del segundo semestre del 2024, se fueron difuminando", ha manifestado.

En este sentido, ha reclamado "que se vuelvan a retomar las relaciones con Volvo, que era un cliente totalmente indispensable para Sunsundegi y lo sigue siendo", y ha pedido a los parlamentarios forales "que trabajen intensamente, una proactividad elevada en la búsqueda de un socio inversor para Sunsundegi".

"Porque Sunsundegi tiene futuro. Sunsundegi ha demostrado que si tiene carga de trabajo, tiene futuro. Y ahí están los resultados desde el año 2007 hasta el año 2020 que hemos tenido beneficios. Lo que pasa es que después, a costa del músculo financiero que no tenemos y de la falta de materiales, al final no hemos podido darle la vuelta. Pero es una empresa viable, con una plantilla totalmente capacitada y preparada para cualquier tipo de proyecto de energía nueva, de eléctricos", ha remarcado.

Respecto a la comisión de investigación que piden los demás sindicatos, ha remarcado que "nosotros no nos oponemos". "Si alguien denuncia y hay irregularidades, nosotros no nos oponemos a que el Parlamento o quien sea abra las investigaciones, lo que sí creemos es que si hay indicios de algo hay que denunciarlo, y si procede jurídicamente ahí estaremos después nosotros también para pedir responsabilidades", ha manifestado.

Además, ha apuntado que "durante estos años han estado las cuentas auditadas", en concreto por "una empresa de prestigio de nivel mundial".

En respuesta a los medios de comunicación, ha afirmado que el administrador concursal "de momento con el comité no ha tenido ninguna reunión". "Creo que ayer pasaba por la empresa, se oyó que estaba por ahí, pero no, a nosotros de momento no nos han convocado", ha comentado.