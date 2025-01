Los trabajos tras la explosión de Noáin se centran en realojar a vecinos "cuanto antes" aunque no hay plazo para ello

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha afirmado este miércoles que se está trabajando en poder realojar "cuanto antes" a los vecinos de la zona no directamente afectada por la explosión que tuvo lugar en Noáin este lunes, pero que "no hay ninguna previsión" en cuanto a plazos.

En una rueda de prensa, Echeverría ha explicado, en respuesta a los medios de comunicación, que "la investigación de la causa la está realizando la unidad de Guardia Civil que investiga lo que tiene que ver con incendios, que ha venido desde Logroño". Según ha subrayado, ayer empezaron con los trabajos preliminares y está previsto que "hoy puedan avanzar".

"Sí que a lo largo de la noche de hoy tengo constancia de que los trabajos que se han realizado se han dirigido sobre todo a verificar que no haya fuga en la zona que no está directamente afectada, sobre todo para poder realojar con seguridad a las familias, y que también se van a realizar trabajos para verificar la zona afectada en cuanto al gas, si hay todavía fuga, no hay fuga, y en qué situación está", ha apuntado.

En cuanto a la estimación prevista para el realojo de los vecinos, Echeverría ha señalado que sobre los trabajos para verificar la seguridad de la zona "no puedo hablar de plazos". "Que se va a intentar que sea en el mínimo plazo posible, sobre todo para que las personas que tienen casas en la zona no afectadas puedan volver a sus domicilios, sí. Pero a mí no me han hablado de plazos", ha dicho.

En este sentido, ha incidido en que "no hay ninguna previsión". "En cuanto a la zona no afectada, se quiere que se sea cuanto antes. Pero esta delegación no le han trasladado plazos de cuándo", ha insistido. En cuanto a la investigación de la causa, "sí que nos han comentado en la unidad de Guardia Civil que eso, evidentemente, es algo que lleva tiempo".

Preguntada sobre quién tiene la competencia para decidir cuándo se puede realojar a las familias -Gobierno, policía...-, Echeverría ha respondido que "es una cuestión, digamos, de todos". "La primera que tendrá que constatar que no hay fuga en la zona no directamente afectada y que es una zona segura será la empresa. Y ahí, entre ayuntamiento, servicio de emergencias de Gobierno de Navarra, decidir, con criterios técnicos y de seguridad, cuándo es el momento idóneo para que se incorporen las personas a su vivienda", ha remarcado.

En cuanto a quién autorizó que las personas desalojadas en un primer momento pudieran acceder a sus hogares antes de que tuviera lugar la segunda explosión, Echeverría ha apuntado que "desde la delegación no tenemos conocimiento de quién dio la autorización, y supongo que será también una de las líneas de la investigación, determinar quién y por qué".

"Sí que ayer mismo la consejera -Amparo López- dijo que si la autorización para volver a las casas a recoger enseres se dio fue porque no había en aquel momento constancia de peligro para la vida de las personas", ha subrayado.