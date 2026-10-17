Tres heridos en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Ablitas

Un agente de la Guardia Civil en el lugar del accidente. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este viernes por la noche tras una colisión frontolateral entre un turismo y una furgoneta en la NA-3042, a la altura del punto kilométrico 3,800, en el término municipal de Ablitas.

Al lugar del siniestro, además de agentes de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, se desplazaron bomberos y servicios sanitarios con una ambulancia y un vehículo ligero medicalizado.

Se trasladaron al Hospital Reina Sofía de Tudela al conductor y dos ocupantes del turismo, tres hombres de 23, 45 y 47 años, vecinos de Tudela.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encarga de la instrucción de las diligencias para el esclarecimiento de las circunstancias del siniestro.