Tres heridos en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Ablitas

Un agente de la Guardia Civil en el lugar del accidente.
Un agente de la Guardia Civil en el lugar del accidente. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 17 octubre 2026 9:33
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   PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Tres personas han resultado heridas este viernes por la noche tras una colisión frontolateral entre un turismo y una furgoneta en la NA-3042, a la altura del punto kilométrico 3,800, en el término municipal de Ablitas.

   Al lugar del siniestro, además de agentes de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, se desplazaron bomberos y servicios sanitarios con una ambulancia y un vehículo ligero medicalizado.

   Se trasladaron al Hospital Reina Sofía de Tudela al conductor y dos ocupantes del turismo, tres hombres de 23, 45 y 47 años, vecinos de Tudela.

   La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encarga de la instrucción de las diligencias para el esclarecimiento de las circunstancias del siniestro.

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