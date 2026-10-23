UGT y CCOO alcanzan un acuerdo para la firma del convenio de derivados del cemento y desconvocan la huelga indefinida

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han alcanzado un acuerdo con la patronal del sector de derivados del cemento en Navarra, por lo que han desconvocado la huelga indefinida del sector que iba a iniciarse el 26 de octubre.

Ambas centrales sindicales, según han informado en un comunicado, han sellado el preacuerdo del convenio colectivo del sector, que tendrá una vigencia de 3 años y subidas salariales acordes con el aumento del coste de la vida.

El pacto, que se alcanzó este jueves, afecta a 1.200 personas del sector en Navarra. Para 2026, la subida salarial será del 2,9%, correspondiente al IPC de 2025.

Para el resto de los años de vigencia del texto, la retribución se incrementará conforme al IPC del año anterior, "garantizando que los salarios no pierdan valor frente al coste de la vida".

Además, se abonará un pago único correspondiente a las ventas de cemento a nivel nacional del año 2025, realizando una actualización en tablas del 1,25%.

El contrato relevo "seguirá vigente en su totalidad, asegurando su vigencia y aplicación para favorecer la jubilación parcial, el empleo de calidad y el rejuvenecimiento de las plantillas".

Por otro lado, se anula el actual artículo 11 del convenio. El periodo de nocturnidad será, a partir de ahora, de 22 a 6 horas. Las horas extras fijadas en el Artículo 16 se actualizarán en 2026 con el IPC de 2025 y, en los años sucesivos, con el IPC del año previo.

Ambos sindicatos han considerado el acuerdo como "positivo". "Este preacuerdo suponen un avance fundamental para dar estabilidad y seguridad económica a la plantilla del sector, asegurando subidas vinculadas al IPC y protegiendo derechos clave como el contrato relevo y la regulación justa de la nocturnidad", han señalado desde ambos sindicatos. "Es una lástima tener que amenazar con una huelga para conseguir arrancar a la patronal salarios dignos", han añadido.