UGT Y CCOO se movilizarán el 1 de mayo en Pamplona reivindicando subidas salariales, contención de precios e igualdad

PAMPLONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT Y CCOO se movilizarán en Pamplona de forma conjunta este domingo, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, bajo el lema 'La solución. Subir salarios, contener precios, más igualdad', en una manifestación que partirá a las 12 horas desde la sede de ambos sindicatos, en la avenida de Zaragoza de la capital navarra.

Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el secretario de Organización de UGT de Navarra, Augusto Paredes, y el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, quienes han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a la movilización.

"Llegamos a este Primero de Mayo en un contexto económico y social delicado y lleno de incertidumbres derivadas de la injusta invasión de Rusia a Ucrania y el desorbitado incremento de los precios, que está llevando a una situación insostenible a muchos hogares y empresas, que están ya al límite", ha explicado Paredes.

Ante este "preocupante panorama", ha considerado "inaplazable" que el Gobierno de España y también el Ejecutivo foral "sigan impulsando medidas contundentes para proteger a las personas más afectadas por la fuerte subida de los precios y para salvaguardar el empleo".

Por ello, Paredes ha destacado que es "fundamental" que los poderes públicos lleven a cabo una política de contención de precios "ambiciosa, a la altura del problema extraordinario que se ha generado", que frene la "desorbitada inflación que está empobreciendo a la clase trabajadora, mientras las empresas energéticas siguen obteniendo beneficios".

"Necesitamos medidas eficaces que palíen las consecuencias más negativas de la guerra. Igualmente, es imprescindible garantizar el poder adquisitivo de los hogares, en especial de aquellos con menos recursos y en situación de mayor vulnerabilidad. Ante la inflación disparada que estamos padeciendo, los trabajadores y las trabajadoras tenemos que recuperar poder adquisitivo y, para ello, es necesario subir los salarios", ha añadido Paredes.

Además, ha apostado por firmar "más pronto que tarde" un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que impulse la renovación y actualización de los convenios colectivos y que promueva un incremento de los salarios "en consonancia con el aumento del coste de la vida".

Según ha apuntado, "los sueldos tienen que subir para que las personas trabajadoras vivan en mejores condiciones, para redistribuir la riqueza de las empresas y para contribuir a mejorar el crecimiento económico del país", y ha exigido "responsabilidad a la patronal".

"No vamos a consentir que sean únicamente los trabajadores y las trabajadoras quienes asuman las consecuencias de la escalada de precios. La población trabajadora tiene que ganar poder adquisitivo y tener un nivel de vida digno. Y así lo vamos a pedir alto y claro el próximo domingo en las calles porque necesitamos mayores salarios, contener los precios y más igualdad", ha subrayado.

Paredes ha apostado por "continuar en la senda de la negociación y el acuerdo que tan buen resultado nos ha dado en los últimos meses", en los que se han conseguido "conquistas laborales importantísimas", tras citar la nueva reforma laboral, con la que "se ha multiplicado el número de contratos indefinidos", entre otros aspectos.

"Pero a pesar de estos avances innegables, somos conscientes de que aún queda tarea", ha reconocido Paredes, que ha citado como principales retos el desempleo, la siniestralidad laboral o las desigualdades entre hombres y mujeres.

Por su parte, Chechu Rodríguez ha asegurado que en CCOO son "conscientes de que la situación es delicada". "Pero también somos conscientes de que los trabajadores y trabajadoras no pueden ser quienes, otra vez, paguen las consecuencias de esta nueva crisis. Los salarios no pueden ser los paganos de una situación difícil e incierta", ha remarcado.

Tras criticar que "resulta sonrojante que las eléctricas sigan repartiendo beneficios entre sus directivos y haya gente que esté eligiendo entre comer o encender la calefacción", ha defendido la necesidad de que se intervenga el mercado eléctrico "para afrontar las dificultades que hoy tenemos, pero también para que en el futuro no vuelva a pasar lo mismo".

Rodríguez, que ha añadido que "no todas las subidas del precio de las materias primas se produjeron por la guerra, ni todas las subidas se produjeron en el momento de la invasión", ha subrayado que "el foco del debate no debe ponerse en el recorte de los salarios". "Que lo tenga claro la Confederación de Empresarios, lo que desestabiliza a las empresas navarras es el precio de las materias primas, no el coste de los salarios", ha advertido.

En este sentido, ha señalado que "tener la tentación de aplicar viejas recetas a las nuevas crisis, no actuar frente a las burbujas especulativas o dejar que las mayorías sociales pierdan poder adquisitivo mientras que las grandes eléctricas amplían sus enormes beneficios hará que el descontento social y el miedo vayan a más".