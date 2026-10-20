UGT y CCOO registran la convocatoria de huelga del próximo 11N por el "derecho a una vida digna y un salario digno"

El secretario general de UGT de Navarra, Lorenzo Ríos, y el secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo - EUROPA PRESS

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Navarra, Lorenzo Ríos, y el secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo, han realizado este martes en Pamplona el registro oficial de la huelga general del próximo 11 de noviembre, cuyo objetivo es, entre otros, reivindicar el "derecho a una vida digna y un salario digno".

En declaraciones a los medios de comunicación junto a la sede del Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Ríos ha explicado que "hay muchas razones para la convocatoria de huelga".

"Una de ellas, la principal, es el derecho a tener una vida digna y un salario digno. En cuanto a los salarios, es una reivindicación muy importante, muy vinculada al tema de la vivienda, lo que no podemos admitir es que los beneficios empresariales sean importantes y los trabajadores vayan perdiendo poder adquisitivo", ha subrayado.

Por lo tanto, ha continuado, "lo que estamos planteando es la recuperación del marco para la negociación colectiva, que es el ANC, que está paralizado desde hace un año". "Y aquí en Navarra también reivindicamos que se abra la mesa del acuerdo intersectorial", ha apuntado.

En segundo lugar, ha reclamado "que se actualice el salario mínimo interprofesional con un 7%". "No es una cifra arbitraria, lo que queremos es que los trabajadores que menos ganan puedan mantener el poder adquisitivo", ha subrayado. Respecto a la vivienda, ha trasladado que "los salarios de los trabajadores no dan para poder tener derecho a una vivienda".

"Ni en el alquiler, ni en la compra. Lo que no puede ser es que el salario se nos quede a la puerta de casa", ha indicado, tras añadir que esto "golpea a los jóvenes", pero también "a todas las generaciones". "Lo que queremos es que haya políticas públicas valientes, que se construyan viviendas de protección oficial y que se atienda la demanda no atendida", ha apuntado, tras añadir que el tema de la vivienda "está muy vinculado al tema de los salarios, porque la vivienda, el alquiler y la compra se pagan con los salarios de los trabajadores".

En cuando a "la pérdida del poder adquisitivo" y el incremento de los precios, Ríos ha afirmado que "no puede ser que los trabajadores otra vez sean los que pierdan en la crisis". "El incremento de los carburantes, el incremento de los suministros, el incremento de la cesta de la compra está empobreciendo a los trabajadores. Y lo que queremos es que el crecimiento económico que se está dando se redistribuya de forma justa y que haya un reparto circular de la riqueza, cosa que no se está dando", ha comentado.

Por todo ello, ha considerado que el 11 de noviembre "tenemos una oportunidad para manifestar en las calles, a través de esta jornada de lucha, que no puede ser la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que no puede ser el precio de la vivienda, y que se esté empobreciendo a los trabajadores". En este sentido, ha reclamado a las administraciones públicas "que haya políticas públicas eficientes y eficaces para solucionar el problema de la vivienda".

Por último, ha reivindicado que "no puede ser que los incrementos salariales que acordamos en la negociación colectiva quede neutralizado con la subida del precio de la vivienda". "A un 12% anual se está haciendo absolutamente inviable el acceso a la vivienda por parte de los trabajadores y las trabajadoras", ha criticado.

Por su parte, Josema Romeo ha afirmado que el 11 de noviembre "va a ser un día histórico". "Creo que es un momento importante en el que tanto los trabajadores y trabajadoras de este país y de Navarra, como no puede ser de otra manera, vamos a protestar", ha indicado. A su juicio, "hay que hablar de vivienda, de salarios y de contener los precios".

Romeo ha apostado por "controlar los precios de los alimentos de primera necesidad, los carburantes y la energía, pasar de ser un bien individual a ser un bien colectivo". "No podemos fijarnos en lo que a cada uno nos venga bien, sino que a lo colectivo le venga bien", ha apuntado.

En cuanto a los salarios, "estamos en máximos de beneficios de las empresas y de los empresarios", por lo que "hay que repartirlos". "Creo que se puede pedir una subida tanto en el conjunto del Estado como en Navarra importante, porque no nos llega", ha dicho.

Respecto a la vivienda, Navarra "va por el buen camino, pero todavía es cierto que queda mucho camino por recorrer", porque "hay gente a la que no le llega para pagar un alquiler, no llega a pagar una hipoteca y lo pasa mal a final de mes". Por todo ello, ha realizado un llamamiento a la participación en la huelga del 11N, "para que sea un día histórico y ganemos toda la clase trabajadora".

En respuesta a los periodistas sobre la postura de la CEOE, que considera que no se trata de una huelga laboral sino "electoral", Ríos ha señalado que "cuando estamos hablando del problema de los salarios y que desde hace un año la CEOE no se quiere sentar a negociar con una inflación del 4,9%, lo que tiene que hacer la patronal es sentarse a negociar un acuerdo marco que permita que la negociación colectiva se desarrolle con normalidad y que los trabajadores puedan actualizar y recuperar poder adquisitivo".

"Esta es una huelga para que los trabajadores puedan tener unos salarios que les permitan no perder poder adquisitivo y no empobrecerse. Por lo tanto, es una huelga absolutamente laboral. Tampoco comparto yo el que se diga que el tema de la vivienda no es un tema laboral. ¿Con qué pagan los trabajadores el alquiler? ¿Y con qué pagan los trabajadores la compra de un piso? Si una persona que gana 1.300 euros tiene que pagar 885 euros por una vivienda, ¿cuánto le queda para poder vivir? Esa persona es pobre, y eso es lo que no podemos aceptar de ninguna manera", ha añadido.

Por ello, ha reclamado a la patronal que "asuma su responsabilidad y que se siente para hacer el reparto de la riqueza que se genera con el esfuerzo de muchísimos trabajadores que cumplen con su trabajo y que, entre otras cuestiones, están siendo expulsados de la posibilidad de poder tener un hogar, formar una familia".

Al respecto, Josema Romeo ha considerado que "no hay más que ver los salarios" de la clase trabajadora, y que con "1.300 euros no llegamos a pagar las hipotecas, no llegamos a final de mes y no hay más que ver los salarios que tiene hoy en día, por ejemplo, el presidente de la CEOE".

"Esa es la comparativa que se puede hacer: lo que cobra el presidente de la CEOE, que seguramente llega a final de mes sin ningún problema, y lo que cobran los trabajadores de media", ha trasladado.