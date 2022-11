UGT defiende la ley del 'Solo sí es sí' porque busca "proteger a las víctimas" y critica el "ruido mediático" generado

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, pide "tranquilidad" y dejar "que los jueces hagan su trabajo"

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha apoyado la ley del 'Solo sí es sí' porque "se realizó para proteger a las víctimas" y ha criticado el "ruido mediático" generado al respecto y la "alarma social realmente innecesaria".

Así se ha pronunciado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en una jornada organizada por el sindicato en Pamplona. "Hay que empezar a aplicar la ley y ver cómo se va desarrollando, pero se ha creado una alarma social realmente innecesaria. Si dejas todo el ruido que se ha producido y analizas lo que es la legislación, lo que es la ley propiamente dicha, lo que está claro es que se ha tipificado claramente lo que es violación, acoso sexual, abuso... Y por lo tanto se han contabilizado las penas. Habrá que analizar pena por pena, pero también aquí hay mucha discrepancia, hay jueces que no han reducido penas y hay otros jueces que sí", ha manifestado.

Antoñanzas ha pedido "mucha tranquilidad y menos ruido mediático" y ha señalado que "no es una cuestión política, es una cuestión de proteger a la víctima". "Vamos a ver qué deciden los jueces y qué decide el Tribunal Supremo, vamos a ir viéndolo, pero esta ley nació con ese espíritu y creo que de verdad lo tiene", ha incidido. Tras criticar que "interesa mucho el ruido político y el ruido mediático", ha considerado que esto "no es justo" para las mujeres que han sufrido este tipo de situaciones. "Vamos a tranquilizarnos y que los jueces hagan su trabajo", ha reivindicado.

Como cambios positivos de la ley, ha indicado, por un lado, que "antes la víctima tenía que demostrar que había dicho que 'no' y que no había sido consentido", y por otro lado, que ahora se habla de "feminicidios". "Hay muchas mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, pero como no lo han sido por su pareja o expareja no son consideradas víctimas de violencia de género", ha relatado, tras añadir que "España es el primer país de Europa que ha modificado la ley para que se contabilicen los feminicidios, no solo asesinatos de mujeres realizados por parejas o exparejas".